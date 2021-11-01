草東鼓手因死疑曝光　IG生前最後一個PO有洋蔥：哭到崩潰的我…

知名樂團草東沒有派對鼓手蔡憶凡（凡凡）30號被發現於中正區某家防疫旅館自縊身亡，得年26歲。
凡凡所屬的樂團草東沒有派對，才剛自大陸演出返台，入境後25日入住防疫旅館，預計應到11月8日，10月30號下午櫃臺人員聯絡她，卻始終沒有回應，經旅館人員查看後，發現她已經自縊輕生，趕緊報案處理，且凡凡被發現時已死亡多時，身上出現屍斑。
【圖輯】點圖放大重溫草東沒有派對2017年奪金曲獎的畫面👇👇👇
由於現場沒有留下遺書，有傳聞她疑似因飼養12年的愛犬土豆離世，走不出陰霾而想不開；在她身亡前15個小時曾在私人IG發文，談到從小陪伴她長大的14歲愛犬「土豆」生重病，可能隨時會離世，卻因在防疫旅館無法陪牠，感到自責。
「也許明天，他在夢中就走了，最心痛的是，我在隔離，無法陪伴在側，甚至無法見到最後一面，已經哭到崩潰的我，不知道怎麼面對這一切」，文字間滿是自責與難過，媒體致電、傳訊草東沒有派對經紀人與密切替草東操刀的製作人李孝祖詢問，皆未能取得回應。
【圖輯】點圖放大重溫草東沒有派對2017年金曲獎表演👇👇👇
+3
而獨立樂團甜約翰主唱兼鍵盤手Mandark得知好友驟逝，社群限動分享2人過去對話，當時疑似Mandark陷低潮，表示「感覺人生一直在失去」，凡凡還安慰她「沒事，不要沮喪」，不敢置信好友想不開，寫道「最後的對話不是你教我不要沮喪的嗎？我不能接受欸」。
求助網站和熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
利民會《即時通》：35122626
明愛向晴熱線﹕18288
草東沒有派對26歲鼓手蔡憶凡陳屍防疫旅館 警方證實已死亡多時草東沒有派對前鼓手兼MV導演劉立 涉藏兩克大麻住所被捕草東沒有派對 新歌《如常》 背後更強大是 他們荒唐的互動直播劇草東沒有派對 「系統測試」直播預告 新歌將於24小時後發布？有片！草東沒有派對「 麥田音樂節 」Day 1 演出【還願】原聲帶除有草東沒有派對仲有彩蛋－－埋藏極深的音樂夢
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】