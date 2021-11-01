草東鼓手因死疑曝光　IG生前最後一個PO有洋蔥：哭到崩潰的我…

知名樂團草東沒有派對鼓手蔡憶凡（凡凡）30號被發現於中正區某家防疫旅館自縊身亡，得年26歲。



凡凡所屬的樂團草東沒有派對，才剛自大陸演出返台，入境後25日入住防疫旅館，預計應到11月8日，10月30號下午櫃臺人員聯絡她，卻始終沒有回應，經旅館人員查看後，發現她已經自縊輕生，趕緊報案處理，且凡凡被發現時已死亡多時，身上出現屍斑。

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由於現場沒有留下遺書，有傳聞她疑似因飼養12年的愛犬土豆離世，走不出陰霾而想不開；在她身亡前15個小時曾在私人IG發文，談到從小陪伴她長大的14歲愛犬「土豆」生重病，可能隨時會離世，卻因在防疫旅館無法陪牠，感到自責。

「也許明天，他在夢中就走了，最心痛的是，我在隔離，無法陪伴在側，甚至無法見到最後一面，已經哭到崩潰的我，不知道怎麼面對這一切」，文字間滿是自責與難過，媒體致電、傳訊草東沒有派對經紀人與密切替草東操刀的製作人李孝祖詢問，皆未能取得回應。

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而獨立樂團甜約翰主唱兼鍵盤手Mandark得知好友驟逝，社群限動分享2人過去對話，當時疑似Mandark陷低潮，表示「感覺人生一直在失去」，凡凡還安慰她「沒事，不要沮喪」，不敢置信好友想不開，寫道「最後的對話不是你教我不要沮喪的嗎？我不能接受欸」。

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