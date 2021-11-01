炎明熹姚焯菲一見面坐大脾　讚新歌夠洗腦即場清唱：我一直loop

炎明熹（Gigi）主演的劇集《青春本我》拍攝已有一段日子。Gigi在昨天（31日）片場拍攝的戲份是與姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）一起回學校的日子，現場三人極多互動，在休息期間Chantel更坐在Gigi的大脾上，二人感情相當好。

Gigi指自己凌晨5點已經起床拍攝：「今日狀態一般般，因為我都唔知點解。咁呆呢樣我不嬲都係呆呆下，有時候都唔知自己做緊咩，咁有啲地方係需要改善下。」談到要改善的地方，Gigi知道有什麼地方是不足，她說：「覺得毅力方面，即係有時我會企到好攰，我會忍唔住郁下，但我覺得我應該要忍住。」

Gigi發揮天然呆。（梁碧玲攝）

Gigi與Chantel關係一直相當好，最近Chantel推出了新歌《原來談戀愛是這麼一回事》，Gigi聽完後覺得非常洗腦，更即場演唱了一句「原來談戀愛…」，她說：「我就一直loop，真係勁洗腦，尤其是個一句。」Gigi笑言並沒有當面稱讚Chantel，但有現場即唱《原來談戀愛是這麼一回事》，怎知道Chantel又回禮唱《真話的清高》，「大家喺到講嚟呀，嚟呀，然後喺到battle。（幾時有得合唱？）我相信有機會。」

Chantel拎住一本漫畫，Gigi說很特別，因為漫畫中正是三人的卡通樣貌。（梁碧玲攝）

二人都是今年出道的新人，分別推出個人單曲，而每年TVB都會舉辦自家的音樂頒獎禮，新人獎分分鐘是二人競爭，Gigi坦言：「其實唔係，我覺得大家可以唔使諗呢個，攞獎人人都想，但做好自己就好，順其自然，我唔會特別想去爭呢個獎。（咁年輕已經冇競爭心？）其實係，當初參加比賽我都冇諗過攞冠軍。」

Gigi爆紅後估唔到會有咁多曝光率。（梁碧玲攝）

現時不斷忙工作的Gigi可以說是完全沒有娛樂生活，平時除了上學便是幕前的工作，因此有些同學聚會也不能出席，Gigi直言是因為喜歡這份工作不會覺得辛苦，更說朋友們不會因此放棄他們之間的友誼：「我相信佢哋唔會㗎，係唔會㗎，佢哋有時返學會同我分享去玩嘅事。有時我會係社交媒體見到佢哋出去玩，我都想出去玩，但我做嘅工作都幾好玩。」

點擊睇現場拍攝精華照片！