江若琳案｜前經理人作供爆早有輕生念頭：被人指做小三她說好想死

Elanne江若琳（原名江玲）與前經理人公司「寰宇」合約官司案，今日（1/11）於金鐘高等法院繼續開庭審訊。法庭安排身在馬來西亞、江若琳前經理人Kelly Lee（李春美）透露視像作供，Kelly透露感到公司對藝人不公曾提出辭職，亦爆出當日江若琳被指捲入林小明婚姻曾有輕生念頭：「被人指她做『小三』，江若琳說好想死。」

江若琳每天都在丈夫陪同下到法庭。(朱棨新攝)

身在馬來西亞新山、江若琳前經理人Kelly Lee（李春美），以視像形式作供，她透露2011年曾有意辭職，原因是有感公司對旗下藝人不公：「藝人影宣傳照都是自己開支，宣傳費應是公司開支。」Kelly指當時林小明以晉升她為Senior Manager為挽留條件，同時承諾之後公司會作出改變，更對她說打後若有任何事情都可直接跟他匯報，及後藝人影宣傳照開始由公司支付。

前經理人爆料，江若琳不止一次有輕生念頭。（葉志明攝）

原告律師再提及江若琳2011年在石澳致電林小明告知有輕生念頭，Kelly表示未有聽聞過，反而知道江若琳曾於最初捲入林小明婚姻是非時想過做傻事：「當時她情緒很不穩定，出街等紅綠燈過馬路的時候，被人指她做『小三』，她說好想死，所以我好擔心，有向公司林生（林小明）和楊生（楊劍標）談過應該怎樣處理，看看要不要開記招交代，但他們說沒需要，集中處理趙小姐（趙雪英），叫我轉告江若琳清者自清，盡量低調，等件事丟淡，但件事就愈來愈嚴重。」

【案件編號：HCA 1225/2014】