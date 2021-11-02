姚焯菲唔敢同炎明熹爭新人獎　認實力不如人：佢拎我覺得實至名歸

「國民初戀」之稱的姚焯菲（Chantel），她主演的劇集《青春本我》拍攝已有一段日子，前天(31日)姚焯菲_Chantel在清晨已經開工，趁轉場境的小空檔，接受《香港01》的獨家訪問時說到，原來是拍攝煞科戲，她說：「我今日第一場戲係拍緊呢套劇嘅最後一幕，就係送別Miss Wong（JW王灝兒），呢一幕真係令我喊咗。」在這場離別戲中，Chantel透露拍攝的時候有很多同劇演員在這場喊戲真的哭了，連自己也沒有預計會哭出來，她說：「導演應該冇預計過我哋會喊，劇本都冇寫過我哋會喊。我哋好自然Feel到個感覺，同埋播放個首歌時候，我可能係想返比賽個畫面，因為我同JW感情好深厚。」

Chantel今天第二場戲是鍾柔美（Yumi）及炎明熹（Gigi）一起拍攝，拍攝前Yumi更遞上劇本給Chantel作最後「温習」，可見三人感情非常之好。(梁碧玲攝)

Chantel其實在戲中是一名很害羞的女生，但提到現實是一名大膽型女生，她則回應：「一時時啦，其實有時我好攰冇乜講嘢，大家就以為我好怕羞。我唔知，因為有時候我做啲反應好自然，大家就會問我係咪好唔開心同好攰，又會有啲人有時候都會話我好嘈。」

Chantel說自己是一個很嘈的女生，有點不敢相信。（梁碧玲攝）

繼Gigi之後，輪到Chantel推出個人單曲《原來談戀愛是這麼一回事》，推出後大受網友歡迎，被稱2021年的洗腦歌曲，連Gigi都認同，更在Chantel面前唱出這首歌曲。Chantel認同這首歌確實是很洗腦：「我第一次聽嘅時候，我一晚已經識晒啲歌詞。Gigi今日就唱咗好多次畀我聽，咁我就同佢鬥，我唱返《真話的清高》。」

Chantel知道粉絲有在幫她的新歌做應援。（梁碧玲攝）

Gigi和她都是今年出道的新人，每年TVB都會舉辦自家的音樂頒獎禮，新人獎很大機會是二人競逐，Chantel沒有太大壓力：「佢拎咗我覺得係實至名歸，因為佢首歌真係好好聽。我個首都係好聽，但我覺得Gigi唱功比我更加好，Gigi拎咗會合理啲，因為我唱功冇佢咁好，我可以再進步，但Gigi比我學唱歌耐。」

點擊睇現場拍攝精華照片！