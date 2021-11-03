溜冰女神馬曉晴亮相TVB　來頭超勁連日媒都封做「港版石原里美」

TVB J2台的全新節目《真·女神轉身》昨天（2日）首播，節目由余德丞和林俊其擔任主持，這節目顧名思義，會請到不少女神在節目中亮相，昨天的一集便請到香港花式溜冰女子運動員馬曉晴。

馬曉晴現身J2節目《真·女神轉身》。（IG：maisyma1999）

馬曉晴3歲已經移民到北京，根據資料顯示，她就讀當地的國際學校，13歲時移居美國，2017年在美國科羅拉多州高中畢業。馬曉晴從小便接受花式溜冰訓練，當初也只是當興趣，直到10歲時候開始參加全國性比賽，並在溜冰界嶄露頭角。更厲害的是馬曉晴由2010年到2017年（除了2015年）都拿到香港錦標賽冠軍。2017年在亞洲冬季運動會，馬曉晴是香港隊開幕禮揸旗人，最終於比賽獲得第10名。而在2018年她因受傷無奈退役，之後專心讀書。

早前馬曉晴同香港羽毛球代青伍家朗一齊出席活動。（梁碧玲攝）

馬曉晴是運動高手之外，在讀書方面也是一名學霸，退役後原本只是高中畢業的她先在美國考上了麻省大學的傳播與媒體研究課程，完成後再繼續進修，修讀運動管理系碩士，不過因為疫情關係馬曉晴跟家人回港，然後用zoom去完成這個課程。

被鍾培生邀請上佢節目。（IG：maisyma1999）

馬曉晴因長相甜美，絕對擁有女神氣質，加上多年來在溜冰界發展，令到馬曉晴在日本的新聞曝光率甚至比在香港高。有日本媒體《體育報知》頻頻跟進她在社交媒體的動向，亦封她做「港版石原里美」。另外馬曉晴現時除了是一名溜冰教練，她也開始殺入幕前，早前鍾培生的節目也有邀請她擔任嘉賓，馬曉晴也有開設個人YouTube Channel，不時拍片給大家觀看。馬曉晴IG人氣也是極高，現時擁有接近九萬人Follow她。

【日媒《體育報知》近個多月4次報道馬曉晴的IG近況】

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