MIRROR三周年︱12子感激粉絲支持　AK：冇大家我哋行唔到嚟呢步

今日（3日）是人氣男團MIRROR成軍三年的大日子，官方特意舉辦三場派對與粉絲和好友共度周年紀念日。會場外展出MIRROR三年來多個重要時刻的照片，包括演唱會、拍劇以及在各大頒獎禮奪下的獎項等等。首場的傳媒與客戶場於下午一時開始，12子一出場即引來哄動，他們亦首次演唱新歌《All In One》炒熱全場氣氛。



今日（3日）是人氣男團MIRROR成軍三年的大日子，官方特意舉辦三場派對與粉絲和好友共度周年紀念日。（鄺鈺瑩攝）

MIRROR接受訪問時表示三年時間很快過去，隊長Lokman說當中經歷了高與低：「有開心、唔開心，但咁先會成就咗今日嘅MIRROR，今日好似好容易但都好寶貴。」副隊長AK則感謝家人、朋友和粉絲的體諒和支持：「呢三年返屋企嘅時間愈嚟愈少，多謝屋企人同朋友一直支持我哋，好多謝公司呢三年嘅栽培，冇《全民造星》同大家，我哋都行唔到嚟呢步，亦多謝粉絲、傳媒嘅愛戴。」當問到下年會否有機會在紅館開騷時，Lokman則說非常期待可以在更大的舞台與大家見面：「上一個演唱會後，大家知道可能下年會再做時，都會諗下次有咩小組表演好，希望快啲Firm到個檔期。」

隊長Lokman說出道經歷了高與低，這些經歷成就了今天的MIRROR。（鄺鈺瑩攝）

成員亦有透露最近的工作動向，AK和Lokman說正在籌備開拍新劇，而Edan、Anson Lo與毛舜筠合作的電影已完成一半的拍攝：「好難得嘅經驗，可以同前輩合作，係一個好好嘅挑戰，希望可以進步。」姜濤歌曲《Dear My Friend,》MV點撃逾千萬，「姜糖」送贈星星並以歌名命名，他公開答謝粉絲支持：「好多謝大家買嘅嘢，但唔想大家破費，希望大家繼續關注我哋嘅音樂。」另外，Anson Lo早前遇上交通意外，他亦向大家報平安：「噚日睇完物理治療，所以好咗好多，大家唔使擔心。」

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