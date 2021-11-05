黃嘉樂入行20年終如願擔正新劇　曾因「童顏」做足10年御用細佬

現年42歲的黃嘉樂樣子討好兼且外形高大，但入行20年大多以閒角或配角身份登場，直至近年才有角色受到注目，且獲觀眾讚賞。最近，他終於如願等到男主角機會，與馬國明、林夏薇和張頴康等參演新劇《法言人》。

黃嘉樂近年的表現出色，獲網民盛讚捧做男一。（IG/@wongkalok1214）

不少角色令人印象深刻。（YouTube影片截圖）

曾是電訊盈科維修員的黃嘉樂在偶然的機會下到電視廣播城藝員科檢查電話系統期間，獲該部門同事看中，邀請投考藝員訓練班而入行。早在2001年就加入TVB，直到近年才簽約稱為「親生仔」的經理人合約，且備受力捧！黃嘉樂接受《香港01》訪問時，對於首次擔正形容如釋重負：「因為我一直都好想完成爸爸嘅心願，咁樣都算係完成咗。」原來黃嘉樂遺憾在爸爸過身前都未有能力令對方過上舒適的生活：「呢個都真係我心結嚟嘅，爸爸臨過身前有叫我唔好咁輕易放棄，喺內地或者電影我都做過啲好重要嘅角色，所以都好想喺公司得到呢啲，得到一個重要角色嘅機會，點解咁堅持就係呢個原因。」

正！（IG/@wongkalok1214）

入行20年，黃嘉樂曾因「童顏」一度阻礙演藝路的發展，他更被譽為TVB「御用細佬」，他指：「我入行頭10年大部分角色都係做主角嘅細佬，令到我有段時間想突破所以返咗內地，其實早幾年我未留鬚前，可能知名度又唔高，好多人望到我個樣以為我係新人，都幾尷尬。」黃嘉樂終於捱出頭，在新劇的表現令人期待。

超童顏！（IG/@wongkalok1214）

做了足足10年「御用細佬」。（IG/@wongkalok1214）

黃嘉樂在《解決師》中飾演小鳳。（劇照）

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