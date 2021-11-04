何超雲低調為好友慶生又靚又Fit　與陳山聰分手後感情生活成謎

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君太太奚夢瑤昨日（3日）宣布誕下細女Romee，更興奮晒出一家四口手疊手的溫馨照，兩人結婚短短兩年就迎來一仔一女，湊成一個好字，非常幸福。而賭王三房千金何超蓮與男友竇驍亦愛得甜蜜，兩人經常以情侶檔出席活動，高調放閃。不過超蓮家姐何超雲自2013年跟陳山聰分手後就變得深閨，作風低調的她甚少分享近況，日前她為好友慶祝生日，更親自整生日蛋糕，難得露面的超雲笑容燦爛，穿上Crop Top的她十分Fit！



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現年32歲的超雲曾與霍啟文傳出緋聞，但其後澄清只是朋友關係。2010年超雲被爆與皮草太子爺王大業撻着，人前人後都好恩愛，可惜最後分手收場。翌年超雲與比自己年長12年的陳山聰相戀，但當時陳山聰被網民冠以「世紀賤男」的稱號，狠批他拋棄糟糠之妻。超雲與陳山聰拍拖期間，男方不時陪同女友出席品牌活動，亦有出席家庭飯局，愛得高調，不過兩人最終在2013年分手。

超雲與陳山聰拍拖期間，男方不時陪同女友出席品牌活動。（視覺中國）

分手後超雲生活變得低調，感情生活成謎，直至2019年底有傳媒影到她與一位中年男子一起行街，據知男方比超雲年長20歲，是三太陳婉珍澳門公司的一名高層，更指超雲經常到澳門與男友密會。不過未知是不是有意低調護愛，還是戀情無疾而終，兩人之後再無下文。