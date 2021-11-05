全民造星IV︱歐陽巧瑩胞妹Bubu等復活　激減12kg照樣不敵阿Mic

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚（5/11）播出第五集，繼續是96強一對一淘汰賽。第一組對決的是67號Sarah和90號Christine（鄭嘉欣），本身是主題樂園演員的Sarah以跳舞表演作賽，而Christine則表演跳唱《Shadow》，雖然Christine曾經參加《全民造星III》，經驗十足，加上首輪面試時表現不俗，但表現明顯跌Watt，連導師許廷鏗都忍不住說：「上次唔係咁㗎喎」、「佢上次團火，唔係今日咁」，所以最後她以一盞燈之差輸給Sarah，跌入復活區，而她事後亦有為此爆喊，指自己明明已經準備好，但表演一刻卻失準：「好嬲自己！」而Sarah亦順理成章進入梁祖堯一組。

花姐罰Sarah企，希望對方可以逼出悲傷表情、感情。（電視畫面）

Sarah表演跳舞，順利躋身60強。（電視畫面）

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第二組對決是51號Bubu（歐陽巧霖）和82號阿Mic，前者是歐陽巧瑩的妹妹，後者曾參賽《全民造星III》。賽前體重有75kg的Bubu，參賽期間激減12kg，雖然未算好Fit，但仍然駕馭到性感舞蹈，評判Donald便大讚她有眼神，但阿Mic的唱歌表演明顯技高一籌，聽到許廷鏗手舞足蹈之餘，更獲全票三盞燈勝出，雖然梁祖堯把口話Mic「望落去唔討好」，但他仍然撳燈搶人收她做組員。

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阿Mic擁有超班歌喉。（電視畫面）

而最後一組對決是56號米線和66號Sam，表演跳舞加戲劇的米線便被梁祖踩北韓式笑容：「我唔得呢啲人，我唔要我唔要！」雖然她的表演令Donald和朱栢康睇到「黑人問號」，但她的折骨舞的確非常犀利。至於Sam則表演戲劇，重演《小姐誘心》一幕的她雖然明顯缺乏可觀性，但仍然是一盞燈之差在對決中勝出，令一度以米線會贏、幫許廷鏗捱義氣撳燈的梁祖堯非常激動，直指自己要去「解個穢」並大叫「I don’t care！I don’t know！」

花姐直指米線笑容好虛假。（電視畫面）

Sam表演演戲直入60強。（電視畫面）