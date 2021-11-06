東張西望｜美孚九華徑兩燒烤場涉無牌經營　問題多多且無消防證書

時值冬季又是燒烤的旺季，昨晚播出的一集《東張西望》就講述美孚九華徑有兩間燒烤場涉嫌無牌經營逾廿年，並沒有食肆牌照，警方與食環署曾多次檢控，燒烤場卻仍然可以繼續經營。附近居民指燒烤場做成空氣、噪音與光污染，李旻芳就訪問了一眾街坊，以及到受影響的大廈了解情況。受訪的住戶直言在屋內會聞到燒烤味，即使冬天都要開風扇來吹散氣味出窗外，而且噪音有時更會滋擾到凌晨時份。

李旻芳到場了解情況。(節目截圖)

有關燒烤場對上一次被食環署是今年5月的事，亦因此而停業了一段日子，直到8月27日又再恢復營業，有街坊以死灰復燃來形容這個禁完又重開的情況。節目組工作人員到燒烤場幫襯，就發現燒烤場有些肉類因為雪櫃放不下，而被放在桌上，在沒有冷藏下放足成晚，很容易會滋生細菌，食了隨時會肚痛。根據現時的香港法例，此類燒烤場通常需要申請三種牌照，第一：食肆牌照；第二：如果場內有提供醃製食物，就需要食物製造廠牌照；第三：如果場內有提供新鮮或冷凍肉類，還需要申請新鮮糧食店牌照。但是據《東張西望》的調查，該處的燒烤場是一個牌照也沒有的！這樣其實已經犯法，最高刑罰可以罰款五萬元，以及監禁六個月。燒烤場亦涉嫌無牌賣酒，最高刑罰是罰款一百萬，以及入嶽兩年。

另外，因場地沒有提供停車場，客人在場外違例泊車問題嚴重，場內更有好多消防隱憂，例如有過千人在明火煮食，各種易燃物品四處放，場內又缺乏一般食肆要求的消防設備，例如消防喉轆、滅火筒以及花灑系統等等，亦沒有明確的逃生路線指示，主要出入口只得一個，且四周圍滿了鐵絲網，是封閉式的，萬一發生火災，加上接近民居，後果可以好嚴重。而燒烤場仍未獲得消防處簽發的消防證書。