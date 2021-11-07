Tyson Yoshi竟然係三上悠亞粉絲　抽中女神親筆簽名閃卡勁興奮

人氣歌手Tyson Yoshi（程浚彥）除了唱歌動聽，還擁有一副帥氣樣貌及大隻身型，為他俘虜了不少女粉絲，像早前與姜濤、柳應廷（Jer）和林家謙合作演出《拉闊音樂會風火雷電》，在台上除衫爆肌後，人氣再度急升，現時IG粉絲人數接近15萬。另外Tyson Yoshi不時都在網上大曬價值昂貴的潮流玩物，不過他本人接受傳媒訪問就否認富二代這個說法。

在昨天（6日）Tyson Yoshi於IG發布多張身穿潮牌照片，不過其中一張卻引來網友極大的迴響，他寫道：「Lucky week」。原來Tyson Yoshi購買了日本AV女優推出的閃卡，這系列閃卡中有不少女優，會否抽中自己喜歡的女優全靠運氣。而Tyson Yoshi勁幸運地抽中了知名女優三上悠亞的閃卡，卡片上更有三上悠亞的親筆簽名，難怪Tyson Yoshi都寫道「Lucky」。看出Tyson Yoshi對三上悠亚勁有愛，連卡片都立即過膠，希望好好珍藏。記者也特意網上搜查，有不少網友抽中三上悠亞的親筆簽名卡在網上拍賣，一張都賣1300港元，另外如果抽中三上悠亞的體毛一條，可以在網上賣成40000萬港紙，真的非常誇張。

點撃下圖睇Tyson Yoshi抽中嘅卡片加大隻相，以及同女朋友恩愛照片：