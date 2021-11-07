全民造星IV｜梁祖堯揭花姐爆粗鬧節目唔好睇：揾唔到一個覺得紅硬

ViuTV製作的真人Show《全民造星IV》播出了已經有5集，每集播出後外界無論是對參賽者或導師都也有不少評價，而作為導師之一的梁祖堯（阿祖）也有對節目發表評價。在昨天（6日）阿祖於IG打了千字文，對《全民造星IV》說出一些感受，他先爆花姐在第一集時候爆粗說了這節目一定不好看。阿祖說在選96強當晚，在廠內拍攝了26小時，他形容參賽者質素「好一般」，阿祖寫道：「揾唔倒（到）一個覺得"嘩！呢個紅硬！"嘅人選。不過，佢哋最後一個出塲（場）嘅表演者係0935，但佢哋嘅化妝時間係前一日嘅0600，27小時，不眠不休仲要唱歌跳舞。真心respect 的。」

阿祖係《全民造星IV》導師。（IG：pumpkinjojoinstagram）

雖然阿祖和花姐等人對她們這份長時間堅持是很尊重，但依然擔心節目質素不夠好，阿祖續寫道：「節目唔好睇，最後隊女團就好危了。我覺得香港觀眾已經唔會再好似mirror 咁，俾三年時間你哋去成為星。佢哋已經對你哋有好大嘅期望，要一出道就已經準備好了。 而喺真實時空，啱啱個星期五，就係30強晉級賽。 喺電視就啱啱播咗5集。 因為要同佢哋準備比賽，大家日日都係瞓3個鐘，所以我只係睇咗第一集，尋晚嗰集睇咗小小（少少）。有時間都會努力排練，有時間都會瞓吓。」

阿祖覺得參賽者質素一般。（IG：pumpkinjojoinstagram）

說到這裡，阿祖嚴重呼籲叫大家要緊貼之後發生的事情，因為這樣可以能夠看出他自打嘴巴，阿祖笑言先不會劇透誰能晉級，但接下來他會被這班女生的毅力感動，：「呢一刻嘅我覺得，香港娛樂圈有一班咁熱血嘅女仔而有希望。真心的。 鏡頭前的反應，一部分係節目效果啦。嚇到呀融message 我問係咪揾到我唔開心，哈哈，梗係無啦，為咗想同呀佛喺房內有多啲嘢發生，等個節目開始時戲劇性啲，真係要放大小小啲反應嘅，唔洗擔心。不過，我一開始真係有睇低過你哋呢班女仔，是真的。我必需要向你們道歉。你哋一日一日以光速成長，用心去學習，用愛去表演，我感動得在人前人後流過無數眼淚。你哋嘅堅強，比男人有過之而無不及！ 我愛你哋，造星4嘅每一位女漢子！而喺你哋身上亦學到太多了。」

同場加映

全民造星IV︱96位囡囡造型照曝光 10大美少女靚到嚇親網民

點擊下圖觀看96位囡囡靚靚造型照：

+ 91

全民造星IV︱囡囡狂曬性感相展開前哨戰 有人尺度極大惹網民遐想

+ 85