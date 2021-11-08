喬家的兒女︱大哥一成婚姻觸礁　妻子小朗為出國打掉孩子

內地劇《喬家的兒女》，講述喬家五個孩子，在內地改革開放30年的背景下，他們各自的成長經歷，劇集在港台電視31「國劇830」時段播出，近日劇情發展到他們長大成人，卻分別遇上婚姻及感情上的煩惱，幸好在一家人的互相扶持下，終於找到彼此的幸福。

葉小朗出國闖盪，與一成天各一方。（相片由香港電台提供）

大哥一成捨不得弟妹，放棄出國機會。（相片由香港電台提供）

劇中喬家的幾個孩子，因為童年的不快經歷，影響到他們面對愛情、婚姻的看法，當中大哥一成，慣性照顧弟妹，亦導致他跟妻子葉小朗產生分歧，而小朗為了出國竟打掉了腹中孩子，最終小朗留在外國生活，而一成繼續成為喬家支柱。二哥二強雖然跟孫小茉結婚，但始終忘不了師傅馬素芹，而小茉跟上司陳主任發展婚外情，更懷上了對方孩子，夫妻同床異夢。

喬家大哥、二哥婚姻觸礁，三麗也不好過，雖然嫁給了老實人王一丁，但跟奶奶卻不咬弦，婆媳不和令一丁成為磨心，此時三麗也懷孕了。四美一直憧憬童話婚姻，因在軍隊中犯錯而被革職，一直游手好閒，跟四美結婚後多次出軌。劇中未有跟喬家人一起生活的幼子七七，長大後相當帥氣，跟同學楊玲子偷嚐禁果，最終奉子成婚。劇情發展喬家孩子各自遇上不同感情問題，貼地寫實，令劇迷不禁追看下去。

播映日期：逢星期一至日晚上8時30分於港台電視31「國劇830」時段播出；

港台網站（tv.rthk.hk）、流動程式RTHK Screen同步播出並提供節目重溫

節目網站：https://app7.rthk.hk/special/chinaseries830/thebond/