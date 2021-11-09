鄧佩儀被指比8年前選美發福不少：大家對我選美時的身材太洗腦

早前有報道指，藝人鄧佩儀（Gloria）拍攝無綫（TVB）電視劇《換命真相》，因頻頻NG，連「好好先生」張頴康都發火鬧人。監製黃偉聲和張頴康其後出面力撐Gloria，張頴康昨日（7日）出席鄭俊弘和何雁詩婚宴，接受《香港01》訪問時澄清沒有鬧不和，他直言：「我諗我NG多過佢。」他表示自己有家室，故私底下甚少聯絡，但雙方關係絕對沒有不愉快。



鄧佩儀澄清拍劇期間明明「零壓力」，拍得勁開心，冇同張頴康鬧不和。（劇集截圖）

現已在加拿大休假的Gloria今日（8日）接受《香港01》訪問。她直言，拍攝《換命真相》期間可說是「零壓力」：「我是真的零壓力，但我無論怎麼說都沒人信我」。她澄清自己很少NG，冇阻住人收工，而且拍攝得非常開心：「可能那個假新聞說我NG壓力大，似乎大家都太相信」。Gloria當該負面新聞是宣傳，並認為這「不是太壞的事」。

Gloria被網友批評發福不少。（IG：gloriapuiyeetang）

除了被指與張頴康鬧不和之外，Gloria不時被批評，現在的身形比起8年前初入行時發福不少，Gloria昨日在IG出千字文，反擊這些網友。Gloria表示，現在比起選美重20磅左右，手臂和腰都較粗，但那時候她的磅數屬於過輕，並非健康身形：「所以我更喜歡現在的我，也沒有想過要回去那個磅數。」

Gloria 8年前選美好瘦。（IG：gloriapuiyeetang）

她受訪時再回應指，她以往的過輕身形令人留下深刻印象：「大家對我選美時的身材太洗腦，常常會比較說我胖了」，更強調當時是太瘦。她又透露近況，指除了劇集外，更有綜藝節目邀請她亮相。但因要優先處理家事，故現時她仍未定歸期。

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