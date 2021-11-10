翻版張栢芝Miya曬「浴照」露出90度完美直角肩　巧妙遮住重點部位

台灣「瑜伽女神」夏米雅（Miya）不僅擁有曼妙體態，外型還酷似香港女星張柏芝，因而被稱為「翻版張柏芝」，時不時會分享運動及火辣美照。夏米雅日前就分享全裸入浴照，上半身一絲不掛，辣度破表。



夏米雅過去曾經推出唱片做歌手，後來接觸瑜伽找回人生重心，如今已成為台灣瑜伽女神，不吝嗇分享好身材的她，日前公開全裸入浴照。照片中，夏米雅把一頭長髮綁起來，清純大眼對著鏡頭放電，香肩一覽無遺，不僅如此，她還巧妙利用浴缸邊緣遮住重點部位，惹火畫面引人遐想。

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夏米雅火辣入浴照一出後，立刻引起熱議，一票網友大噴鼻血，紛紛留言直呼，「大眾的眼光應該全落在Miya老師身上吧」、「這樣打扮，可能很多人都無法安神」、「可惡的浴缸」、「這畫面…」、「身材太好了吧」。

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