換命真相 | 陳庭欣做林韋辰二奶被滅口：有啲人話我係咪得罪監製

無綫（TVB）電視劇最新一集（9日）終於揭開真相，原來陳庭欣（飾朱筱筱）是林韋辰（飾康永仁）的情婦，更懷上他的孩子。惟林韋辰卻相當反感她懷孕，更疑似派人謀殺陳庭欣，再製造她自殺的假象。



陳庭欣飾演林韋辰情婦。（劇集截圖）

陳庭欣在劇中有兩場浸於浴缸割腕自殺的場口。她接受《香港01》訪問時坦言，拍攝劉佩玥（Moon）攬住她發惡夢的場口，比起丘梓謙（飾劉星）發現她自殺的場口恐怖得多：「嗰陣凌晨喺廠度拍，陰森恐怖，所以都幾恐怖，佢哋話見到我咁都好恐怖，因為Moon、Gloria（鄧佩儀）、蔣家旻都睇住我拍，都唔記得拍咗幾耐。」

陳庭欣有兩場浸於浴缸割腕自殺場口。（劇集截圖）

她又透露，劇組為她準備了暖水，但拍攝時間太耐，「暖水都變凍水。仲要落好多紅色顏料，嗰個都搞咗好耐。」拍丘梓謙破門發現她自殺一幕時，原來陳庭欣是帶傷上陣：「嗰朝早喺屋企撞親隻腳，唔小心損咗，浸住喺水好痛。」

陳庭欣唔介意又做死人。（劇集截圖）

有觀眾大讚陳庭欣秘書打扮洋溢女人味又夠性感，她不敢置信：「唔係呀嘛？邊幕好性感？就係死嗰幕？浸喺浴缸嗰幕？而家啲人咁重口味㗎咩？」但她隨即笑言：「可能同我平日做《東張》嗰陣打扮唔同，所以大家就特別鍾意。多謝！」

陳庭欣的秘書Look被指好有女人味。（劇集截圖）

陳庭欣在劇中經常扮演死人，她透露瀏覽網上討論區時，見到有網民留言問「陳庭欣係咪得罪監製，次次都畀佢啲角色都咁慘，又要死。」她則只是會心微笑：「我心會諗，如果得罪監製，咁就唔會喺劇組度，佢哋都唔會搵我。」她又不介意因此被定型為專演死人的演員：「戲入面死啫，又唔係真死。」

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