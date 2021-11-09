傳MIRROR為紅館騷停工一個月損失千萬 Lokman：咁不如辛苦少少

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、凌文龍、陳漢娜及余逸思於圓方出席《IT狗》首映。（周倪瑩攝）

ViuTV劇集《IT狗》獲邀成為香港亞洲電影節首部選映電視劇，一眾主要演員包括MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、凌文龍、陳漢娜及余逸思今日（9日）於圓方出席首映，吸引近百名「頭巾兵團」（Lokman粉絲名稱）舉起燈牌現身支持偶像，粉絲更準備了精美餅乾送給在場傳媒，非常有心思。對於劇集能夠登上大銀幕，Lokman接受《香港01》訪問時大表興奮：「第一個反應係『吓，點解嘅？電影節，我哋係電視劇』，第二個反應係可以喺唔同平台畀大家知道我哋嘅作品都係好事，出奇得嚟好開心。」

吸引近百名「頭巾兵團」舉起燈牌現身支持偶像，粉絲更準備了精美餅乾送給在場傳媒，非常有心思。（周倪瑩攝）

Lokman透露今次的角色是飾演以前的IT奇才，但隨時間流逝光芒不再，不過他卻非常要面，當中的反差感就是角色有趣的地方。而首次於劇集擔正的Lokman說最擔心是演出上會有重覆：「我有一個問題問導演，就係演出時有冇嘢重覆咗，因為喺個角色度幾個月，自己會開始審美疲勞，覺得好似有啲嘢重覆咗。導演話有啲嘢重覆好正常，佢話寧願重覆都好過甩咗個角色。」演員間的投入和認真亦成為Lokman最難忘的回憶：「導演、演員差唔多每一個scene開始拍之前都會排一排先，再念對白睇下舒唔舒服，大家傾出嚟，呢個力量最深刻。」

Lokman透露今次的角色是飾演以前的IT奇才。（周倪瑩攝）

最近有報道指MIRROR為籌備明年的紅館騷，騷前將停工一個月或會損失千萬酬勞，Lokman笑言：「如果停工一個月會損失一千萬，咁不如辛苦少少，因為一千萬好多。但其實我哋之前有啲作品都比較急，會爭取多啲時間去排練，多啲時間準備得好啲，嗰個零兩個月又冇攰，何樂而不為，所以會爭取多啲排練時間。」

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