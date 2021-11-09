P1X3L冇得去《叱咤》記招 陳漢娜有慰問Marco：佢係好勤力

ViuTV劇集《IT狗》獲邀成為香港亞洲電影節首部選映電視劇，一眾主要演員包括MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、凌文龍、陳漢娜（Hanna）及余逸思今日（9日）於圓方出席首映，Hanna接受《香港01》訪問時表示非常驚訝劇集可以在電影節播放：「會好好奇件事會點發生，套劇有二十集，點樣可以唔穿太多，觀眾又可以Enjoy到，自己好期待，我睇咗第一集覺得好正。」

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、凌文龍、陳漢娜（Hanna）及余逸思今日（9日）於圓方出席《IT狗》首映。（周倪瑩攝）

Hanna在劇中飾演聰明的IT奇才，首次在劇中擔正的她說最難忘是演員間的默契：「第一次咁多群戲，拍攝上成日對住，有好多位已經好有默契，中間會成日整蠱大家，好多開心嘢發生。」

Hanna在劇中飾演聰明的IT奇才，首次在劇中擔正的她說最難忘是演員間的默契。（周倪瑩攝）

Hanna最近參演ViuTV綜藝節目《香港秘密搜查官》，當中要接受不少高難度挑戰包括攀岩、潛水等等，她說是次拍攝非常難忘：「我好驚高，Interview嗰陣有問我驚咩，我都唔敢講太多，佢哋癲㗎嘛，講咗就會安排驚嘅Item畀你。去到嗰日我都唔知係我攀落嚟，我有一絲希望唔係我，我係驚都唔會出聲，所以係一個超級大嘅挑戰，但為咗節目就去喇。最辛苦要攀返上嚟，用咗三個鐘，風好大要用好多力。」主持之一的徐㴓喬（Asha）拍攝時不幸整傷眼睛，Hanna說拍攝難免會撞瘀及割傷：「有一集未播出街，拍完我條頸郁唔到。」

Hanna參演ViuTV綜藝節目《香港秘密搜查官》，當中要接受不少高難度挑戰包括攀岩、潛水等等，她說是次拍攝非常難忘。（周倪瑩攝）

昨日（8日）舉行的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會中，作為今年新人的組合P1X3L卻連入場劵都沒有，三子隨後在IG發文表示不開心，因《香港秘密搜查官》而與葉振弘（Marco）成為好友的Hanna說有慰問對方：「見到佢Story忍唔住畀咗個好傷心嘅Emoji佢，真係好Sad，知道佢係好勤力同好鍾意表演嘅男仔。見到佢咁努力，但好可惜噚日見佢唔到。（佢情緒ok？）佢係一個會唔開心嘅人，但佢會識handle。」