全民造星IV︱首播以來最慘一集！　2號咖哩等三位靚女跌入復活區

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚（9/11）播出第七集，繼續是96強一對一對決環節。第一組出場是20號Karen和52號Sinnie，表演說唱的Karen在綵排環節便被監製花姐直斥她的廣東話Rap刻意模仿外籍華人的口音，而她正式落場時亦被評判Ronald批評眼神未夠堅定，花姐睇完整個演出後便語帶憤怒地說：「搞唔掂呀呢條女！」至於身為樂隊「晚安莉莉」主音的Sinnie則演唱原創歌曲，雖然Sinnie台風不俗，外表靚靚女女，Donald更指自己對她感覺，但她還是一盞燈都拎不到而跌入復活區，而獲勝的Karen則被分派到導師梁祖堯一組，梁祖堯面對這個結果時說：「我唔會畀佢Rap，我要佢放棄Rap。」

Karen被花姐指過於模仿別人的風格。（電視畫面）

樂隊「晚安莉莉」主音Sinnie跌入復活區。（電視畫面）

第二組出場是打算「剝花姐棚牙」的4號穎蕎和48號Yanny。表演跳唱的穎蕎獲評判鄭融大讚「收放自如」，而她的對手Yanny則表演跳舞，以一身啦啦隊Look造型亮相的她外表非常亮眼，不過評判Donald就似乎不太欣賞：「你外形討好，但你個表演略嫌簡單咗啲，尤其係首歌有啲歷史，令你有啲輸蝕。」最後穎蕎獲得三盞燈進入60強，並成為許廷鏗的組員。

穎蕎相信《全民造星IV》組成的女團可以有MIRROR級數。（電視畫面）

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第三組出場是2號「靚女醫生」咖哩和6號Hannah。咖哩在賽前呼聲甚高，兩位導師亦對她的表現有所讚賞，不過在對決中表演唱歌和跳舞的她明顯大跌Watt，梁祖堯說：「做乜佢咁乾噌噌」，許廷鏗則謂：「我咪話佢好攰囉」、「唔得㗎喎原來，（跳舞）好鬆喎」，至於表演現代舞的Hannah則完美展現極高的藝術性，最後更獲三位評判青睞，得到三盞燈直入60強，並加入梁祖堯一組。

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全民造星IV︱2號咖哩黃雅慧靚絕醫界 放下高薪厚職參賽有原因

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跳現代舞的Hannah揮贏「靚女醫生」咖哩。（電視畫面）

第四組出場的是24號Ariel和83號何佩。年僅16歲的Ariel在對決中表演機械舞，不過她明顯學藝未精，搞到梁祖堯忍不住爆了一句：「冇心機睇！」雖然如此，許廷鏗仍然率先撳燈宣布要人，原來是因為他答應了Ariel，如果她能夠在對決中勝出會羅致她入組。另外，節目中亦有交代到Ariel曾是校園欺凌的受害者，有一段悲慘的過去，參加《全民造星IV》期間才慢慢放下心防。到底Ariel會否順利加入許廷鏗一組？要睇埋第八集何佩表演完先知喇！