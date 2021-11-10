林家謙睇好姜濤Jer攞叱咤男歌手　今年有獲邀上TVB但檔期不合告吹

歌手林家謙和人氣風水師七仙羽（七師傅）今日（10日）齊齊出席米線活動，合照期間七師傅突然攬實林家謙手臂，非常進取，林家謙接受《香港01》訪問時笑言七師傅「熱情如火」。問他是否很怕醜，他立即引用自己歌否認：「冇呀！我已經好淡定，敏感的我假裝冷靜。」



七師傅突然熱情地攬住林家謙。（陳順禎 攝）

張敬軒日前公開表示，睇好林家謙奪商台「叱咤樂壇男歌手」金獎，他感到很開心，但笑言怕太大壓力，開玩笑指不會被張敬軒影響到：「代表佢對我今年音樂作品嘅認可。但我唔會太認真看待，因為我怕自己有落差，會失望。（怕太有壓力？）係呀！所以我唔會畀你影響到㗎，張敬軒。」

林家謙現正密密籌備年尾個人專輯。（陳順禎 攝）

他又客氣指MIRROR成員姜濤、Jer（柳應廷）得獎機會較大，「佢哋今年曝光作品比較多，我就幕後多啲。」他又認為過去幕前工作太多，希望可以保持平衡。他表示未準備好做個人演唱會：「好多朋友都同我講係時候要開，但我好多關口要過啦。因為例如自己唔夠歌、體力上未必支持到。」

林家謙透露有獲邀上TVB，但因檔期不合而告吹。（陳順禎 攝）

林家謙又透露，今年無綫（TVB）方面曾邀請他在節目演唱，但因檔期不合告吹，其中有音樂、非音樂，以及慈善節目等。「之後睇吓個期啱唔啱啦......因為我係比較少上啲綜藝、娛樂節目，如果係音樂劇，我會考慮吓。（唔習慣？）始終我唔係一個向綜藝方面發展嘅藝人，我係做音樂嘅，我唔想參加嘅節目偏離音樂太遠。」