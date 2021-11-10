泫雅IG自洩4張性感內衣照　老土蕾絲胸圍不及「兩個鼻哥窿」搶fo

泫雅憑藉多元化曲風以及自帶「動感」的造型能耐受到不少人歡心，而從Wonder Girls和4Minute女團轉變為Solo女歌手後，長年下來更累積一票死忠粉絲。



不過了解泫雅的粉絲都知道，金泫雅除了在舞台上的總體表現，個人經營的Instagram事實上也相當有睇頭。日前泫雅公開全新個人照片，鮮豔的紅唇搭配雪白的皮膚宛如童話故事中的公主，不過將畫面向右翻動，粉、藍、白內衣的造型著用匹配其性感撩人的姿勢相當惹火，值得一提的是，最後一張「彎腰看鏡頭」更是使人心癢難耐。

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這組照片一夜之間累計52萬讚數量，除了可見其人氣爆棚以外，許多粉絲亦紛紛留言「最強性感小野馬」、「男友拍到會受不了吧」等大讚內容出現。

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