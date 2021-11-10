神的女主角｜Anson Lo騰雞挑戰天梯：條繩chok到我重要部位

Anson Lo再一次驚喜現身去支持參賽者。（影片截圖)

為招募Anson Lo(盧瀚霆)新歌MV女主角而籌備嘅真人騷節目《神的女主角》，今日（10日）播出一集進行第三輪淘汰 ，四位參賽者嘅兩位隊友，需要鬥快完成雙人天梯。而貼心嘅Anson Lo，為咗測試天梯嘅安全程度，特地提到去到拍攝場地親身上陣。之不過，當佢雙腳開始離地之後，已經開始有少少後悔，不停自言自語「點解我會自願做呢part，到底發生咩事？」、「黐線」之後更唱埋《EGO》定驚，十分之可愛。

話口未完，教主爬上天梯，驚到腳仔軟。（影片截圖）

爬到上頂之後，天梯其實先算正式開始。雖然節目組全程安排教練陪伴在側，但魂魄唔見咗一半嘅Anson Lo堅係驚，唔係大叫「求下你幫幫手」、「求下你條繩唔好郁呀」，又或者自我安慰地表示「冷靜啲先」。不過好在最後佢都成功踏出第一步，並瞬間完成橫越天梯，之後仲好似無事發生咁話：「只要你踏出第一步，之後就好平坦。」不過，當Anson Lo準備重返地面時，佢就有少少尷尬咁話:「條安全繩chok到我重要部位」，教練就好輕鬆咁話：「男人之痛係咁架啦。」而唔少網民都即時留言表示：「大支嘢係麻煩啲。」

教主大叫「求下你幫幫手」真係好好笑。（影片截圖）

Anson Lo玩完天梯之後，並無即時離開，反而係收埋自己，觀察四位參賽者嘅表現，叫到有人玩到勁緊張，佢都不禁表示「呢個考驗簡直係挑戰心臟。」見到譚紹儀嘅哥哥極速爬上天梯，Anson Lo就話好似見到剛才嘅自己咁：「好似好快，但其實好驚」。

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