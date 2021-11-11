妮歌潔曼美劇旺角取景有阻滯　檢疫限制要等2月再來港補拍戲份

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）早前來港拍攝劇集《Expats》獲豁免檢疫，劇組在受質疑下在旺角鬧市開工，早前（9月）有報道指，妮歌因為不習慣香港急速、擠迫的拍攝手法、與導演王子逸出現意見分歧要求暫停拍攝並申請放假兩個月休息，當時估計妮歌今個月會在來港拍攝，但有報道指，妮歌的香港之行可能要延至明年2月。

妮歌上星期仍在美國，沒有來港跡象。（IG@nicolekidman）

妮歌請假後曾回到澳洲休息，之後去過英國拍攝《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom），但由於男主角積遜莫瑪（Jason Momoa）早前確診肺炎，加上英國屬高風險地區及香港正研究收緊豁免政策，種種原因下都令妮歌今個月來港之行受影響。妮歌上周在IG透露，與老公Keith Urban一起到美國出席《搖滾音樂名人堂》活動，其貼出與天后Taylor Swift合照，四圍飛卻沒有來港跡象。

妮歌要延至下年2月才再來港拍劇。（IG@nicolekidman）

「水行俠」積遜莫瑪確診新冠肺炎煞停續集拍攝 抗疫肥驚現大肚腩

「水行俠」積遜莫瑪早前確診新冠肺炎。（《水行俠》劇照）

至於《Expats》劇組9月在妮歌出走後仍留港拍攝，據指劇組正評估馬來西亞疫情，考慮先到當地拍其餘戲份。另外有傳任賢齊都有份拍《Expats》，但遭他經理人公司否認。

導演王子逸及其他劇組成員早前留港繼續拍攝。（IMDb 圖片）

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