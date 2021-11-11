金鍾國被爆秘密多拍拖太口密　曾遭懷疑是同性戀？

45歲的金鍾國出道以來曾與尹恩惠和宋智孝等女藝人傳過緋聞，但他全部一一否認，就連劉在錫等也開始擔心他。近日有網民翻出金鍾國多年前，在一節目遭出櫃藝人洪錫天懷疑是同性戀的影片，因而成為網上熱話。



Running Man︱宋智孝打算接受「懵鍾CP」？ 金鍾國甜笑抱怨派糖

金鍾國與宋智孝等傳出過緋聞，但他直言只是節目中的互動。（SBS）

熟悉金鍾國的讀者相信也聽過，不少他身邊的好友抱怨金鍾國沒有行程的話，幾乎只會出現在健身室，完全是異性絕緣體。網民近日翻出的影片中，金鍾國被好友金智珉爆料向來是秘密多多的人，口密到就連拍拖，身邊最親的車太鉉等都不知道。大家最多只會知道金鍾國有沒有女朋友，但對方的身份卻從來保密。

網友翻出金鍾國遭爆秘密多的影片，想不到被洪錫天質疑是否同性戀。（KBS）

對於金鍾國對感情事如此保密，旁邊的出櫃藝人洪錫天也忍不住開玩笑問：「難道你也是…？」令金鍾國非常慌張。見到金鍾國搞笑的反應，洪錫天再開口說：「座位這樣安排是有原因的…」引來一陣笑聲。雖然金鍾國想解釋，但他最後只說了「好吧」表達出無奈的心情。影片被翻炒後，網民大讚洪錫天一語中的，笑言金鍾國出道以來從未被記者爆過戀情，的確有同性戀的可能性。

洪錫天是韓國首位出櫃藝人，與金鍾國也是相熟關係。（網上圖片）

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金鍾國出名一身好肌肉，竟然遭到質疑有用藥。（YouTube截圖）

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