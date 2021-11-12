美劇大數據｜《魷魚遊戲》熱潮席捲全球　多套新劇上架仍挑戰失敗

身處影視娛樂串流平台主導的時代，劇迷能隨時隨地挑選心頭好來消磨時間，同時亦能反映出不同地區的觀眾喜好。今年Netflix致力發展韓劇市場，先後製作過不少高質劇集，包括《Sweet Home》、《屍戰朝鮮》等，而9月上架的《魷魚遊戲》熱潮更席捲全球，破了該平台記錄成為最多人收看的劇集。乘著這股韓劇熱潮，由韓韶禧（韓素希）主演的《以吾之名》亦打入了全球排行榜的第10位。



《以吾之名》劇情簡單，主要講述尹智友（韓韶禧飾）因爸爸是黑社會而在學校被欺凌。生日的時候，正在「着草」的爸爸回家向女兒賠罪，卻在家門前被神秘人槍殺。為了報仇，智友尋求亡父好友社團大佬崔鎮武（朴喜洵飾）幫忙，經過一連串的訓練後變成超強殺人機器。同時從崔鎮武口中得悉殺死父親的兇手是警察，故智友潛入警隊調查兇手，同時為社團做臥底。

韓韶禧在劇中拳拳到肉打得非常精彩，完全擺脫了最強小三之名，成功轉型為打女。另外，值了留意的是韓韶禧放下了女神包袱，肯飾演一個不修邊幅的角色。為了演好這個角色，她不惜素顏上陣。劇集在爛番茄奪得93%的觀眾喜愛度，有不少劇評人都大讚打鬥戲緊張刺激，而演員們的演技水準亦非常高，能夠打入全球排行榜頭10位絕對不是浪得虛名。另外，劇情看似簡單，但不只是純粹的復仇戲碼，同時探討了不少韓國社會議題，包括校園欺凌、警匪同流合污、破碎家庭、黑幫橫行等。

《魷魚遊戲》的熱潮仍未減退，依然排在全球排行榜的冠軍位置，而早前上架後引起網民熱烈討論的《安眠書店》（YOU）及《女傭浮生錄》（Maid）只排第四位。而緊貼着《魷魚遊戲》的就有改編自線上戰鬥技術型遊戲《英雄聯盟》的《Arcane》和剛剛推出第三季的《毒梟：墨西哥》（Narcos: Mexico）。

點擊下圖看部分全球及國家排行榜走勢：