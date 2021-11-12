專訪︱梁思浩過去54年經歷大起大跌　比鬼故更峰迴路轉：我認命嘅

梁思浩早前邀無綫（TVB）總經理曾志偉邀請，17年後重返娘家，並擔任全新靈異真人騷《通靈之王》的監製兼主持，而他前日（10/11）接受《香港01》專訪時便透露節目會邀請多位玄學家大鬥法，當中有曾經幫泰王睇風水的大師，亦有前電影明星，令觀眾非常期待。除了主持靈異題材電視節目，有「東南亞鬼王」之稱的梁思浩近年亦有開設YouTube頻道「梁思浩 / 世界鬼故事」，暢談各種恐怖故事。今年八月，他便在直播中分享多個清水灣電視城的鬼故，當中以陳錦鴻拍《蘭花刼》的經歷最為恐怖。

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梁思浩狂數娛圈鬼故古裝街勁多怪事 陳錦鴻拍《蘭花刼》最恐怖

梁思浩經常在YouTube頻道分享鬼故。（YouTube/@梁思浩 / 世界鬼故事）

「陳錦鴻係喺舊底清水灣TVB拍《蘭花刼》，坦言講，嗰個係比較陰嘅，同埋嗰個地方嘅對面就有個宿舍，曾經有好多明星、好多人喺度自殺，會令到嗰個地方容易有靈異傳聞，我第一次聽到《蘭花刼》件事，我係好震撼，我都做咗靈異嘢咁多年，我覺得件事好恐怖，件事就真係好恐怖，因為個靈體係『唔該你哋收工啦，我唔想你哋拍嘢』，有咁大嘅力量，而唔係純粹想嚇下你，我都係第一次聽到。」

梁思浩最近接受《香港01》專訪。（葉志明攝）

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談到親身經歷，梁思浩便指清水灣電視城七廠有一個禁忌：「就拍嘢對眼千祈唔好望上去，因為上面係燈槽，吊咗好多大光燈，你望上去好容易見到有對着住繡花鞋嘅，但你見唔到個人，只有一對腳，好多人都見過。有次同李思蓓開工，佢望咗上去，睇到定咗，我就知唔應該望上去，但我眼尾瞄到有對紅色鞋吊下吊下，之後我問佢，佢話淨係睇得腳揈下揈下。雖然個個都驚，但其實你唔望上面就OK，佢唔會落嚟。」

談起四次中六合彩，梁思浩便指自己有獨門秘訣：「買之前同個天講，如果畀呢筆錢我，我會送幾多錢畀其他人用就得㗎喇，肯去分享就得㗎喇，個天鍾意你，就會畀你，因為你會畀其他人嘛。」（葉志明攝）

或許，梁思浩過去54年的人生經歷，比起他口中訴說的鬼故事更加傳奇，14歲父母離異，母親再婚遠嫁加拿大時亦只攜同弟弟梁思聰，僅放低半年使費，讓他跟隨沒有血緣關係的婆婆生活，加入TVB前曾在麥當勞、肯德基打工維生，但他後來卻愈來愈發，試過四度中六合彩二、三獎之餘，更做過「甜品大王」賺過億，起跌極大。

梁思浩自覺好運但父母緣薄：「我諗好多人覺得我天生好運，但人係好得意，有一樣嘢就自然冇另一樣嘢，冇理由有晒，我有啲嘢係好好，運氣好好，貴人、人緣好好，但有啲嘢好差，就係我嘅父母緣，有啲好成功嘅藝人，又係同屋企人緣份好薄，我就認命嘅，既然薄咪薄囉。（而家媽媽生活安好？）安好，我會祝福佢嘅生活。」

拉上補下戥番勻過一個平淡是福的人生會否更好？梁思浩明顯寧願過一段兩極人生：「我唔會想咁樣，我相信一樣嘢，我好順應天命，如果你個人前半生乜嘢都有，咁有一樣嘢一定冇，就係生命，好快會俾人收番，冇得戥勻，冇人樣樣嘢都好，總會有缺，而我係承受到呢個缺。」