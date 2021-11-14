換命真相｜劉佩玥入行8年從未擔正　唔羨慕蔡思貝：唔想僥倖去做

劉佩玥（Moon）以港姐季軍入行後，一直備受公司力捧，劇接劇的她更飾演過不少著名角色，代表作包括《城寨英雄》中的Audrey、《幕後玩家》的「最強小三」Emma、《降魔的系列》中的啤啤以及《逆天奇案》的毒婦尤麗。甚至在新劇《換命真相》中，劉佩玥所演的楊紫山嬌縱潑辣，非常有火，加上有不少性感的演出，絕對比女主角鄧佩儀更為搶戲！雖然機會多，且角色鮮明，但入行8年劉佩玥一直未有機會上到一線花旦之位……



劉佩玥在《換命真相》中，所演的楊紫山嬌縱潑辣。（劇照）

點撃下圖重溫劉佩玥在劇中的性感演出：

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入行8年未坐正做女一 劉佩玥唔心急：想有實力咁去做

相比起同屆的冠軍陳凱琳和亞軍蔡思貝，劉佩玥的付出和努力絕對有過之而無不及。劉佩玥接受《香港01》訪問時亦毫不忌諱想做女主角：「冇得咁比，每個人行嘅路都唔一樣。思貝係視后，係女主角，咁一定有佢自己面對緊嘅嘢，我自己都有自己要面對嘅嘢。做女一咁梗係想啦，但係我真係拍劇嘅話講緊係6年多啲嘅事，我都未係好有經驗或者好老練，其實做女二、女三、配角咩都好，我覺得永遠冇一個小角色，只係得小心眼，無論咩角色你都可以利用佢去發揮。我自己嘅性格都比較正面同樂觀，所以唔會去諗究竟係咩嘅Position（位置），我只係每一次都好想去做好佢。至於女一，我希望喺未來我有機會做女一嘅時候，咁咪將我所有而家識晒嘅嘢可以擺落去，唔係覺得僥倖咁樣去做，而係有實力咁去做，咁樣好過快一人步，可能我個態度係咁，所以吸返嚟嘅都係好沿着自己想要嘅嘢去。」

同屆的冠軍陳凱琳和亞軍蔡思貝早已擔正做女一，蔡思貝今年更成為出爐視后。（VCG）

劉佩玥的演技多次獲肯定！（周倪瑩攝）

穩坐「TVB最強娘娘」地位多年 直呼冤枉：我覺得會有報應！

劉佩玥憑甜美笑容及親和力，一直被譽為「療癒系女神」，緋聞不絕的她更被稱為「TVB最強娘娘」，兵仔陣容包括：黃又南、何猷亨、翟威廉、伍允龍、黃子恆、黃宗澤及周志文，雖然劉佩玥多次大呼冤枉，但依然被「定形」：「好慘呀，我真係冇乜人追，入行以嚟同我玩嘅男仔都係覺得我好傾得偈，當我係兄弟，如果我鍾意一個男仔好快就會知，我唔會令對方有誤會，Keep住對我好而我唔鍾意，我覺得會有報應，不過有呢個稱號我都唔會特別嬲。」

劉佩玥穩坐「TVB最強娘娘」地位多年！（周倪瑩攝）

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不介意另一半公屋出身 追求簡單生活：再有錢都帶唔走

劉佩玥與周志文的緋聞傳足4年，二人雖然從未公開承認過戀情，但關係越來越浮面，劉佩玥更多次被影到上男方位於藍田平田邨公屋，問到二人關係，劉佩玥繼續堅稱是「好朋友」但就對對方的動向瞭若指掌：「佢喺內地做嘢，仲要係自己一個人上去，係一定要畀支持。（之前有分手疑雲？）真係唔關事，諗多咗呀，『要好好的』係叫佢加油！（冇分手呢回事？）我哋係好朋友，感情一路都好好。」雖然否認是男友，但由此可見劉佩玥並不是「拜金女」，她又直認擇偶從不看出身：「我覺得靚仔有一日都會老，再有錢都帶唔走，最緊要係相處到、溝通到，簡簡單單就得㗎啦，我真係咁樣諗。（係咪都唔會介紹男朋友係公屋出身？）唔介意，點會介意呀，我唔會覺得係一個好大嘅問題，佢有佢搵錢，我有我搵錢，最緊要係我搵到，我唔鍾意身邊嗰個人使好大錢係我身上，我覺得AA係完全冇問題，我自己追求嘅係一個對等嘅關係，我從來唔會要求對方畀太多物質上嘅嘢我，如果我要我會做到。」

二人近年相當低調，極少有合照。（IG/@adrianccm）

緋聞男友周志文企正在劉佩玥身後，顯示非一般地位。（IG圖片／arryuu ）

劉佩玥的回應。(ig截圖)

從未收過貴重禮物：我大把錢，我使你送畀我咩？

劉佩玥更透露讀大學時已經做不少兼職，除了學費外，所有生活費都是靠自己賺回來：「我做第一份工，已經可以畀返爸爸媽媽我讀大學嘅錢，再可以幫到細佬嗰個學費，我唔係好鍾意爭人嘢，我覺得我做到係我叻，我鍾意自己要嘅嘢要自己買。（收過最貴係咩？）冇收過袋，冇收過電話，你睇吓仲話我有兵，如果有，我唔使做得咁辛苦啦，真係冇乜。如果佢買袋畀我會嬲，做咩啫你覺得我買唔起咩？我大把錢，我使你送畀我咩？我意思係我唔需要你買呢啲嘢畀我，因為我可以自己買到，而我買會開心過你送畀我，我啲男朋友都好清楚呢樣嘢，因為會令我唔舒服，所以一早就會講。我媽咪成日講，如果你鍚一個男仔會想佢有多啲錢傍身，而你要錢嘅方法就係自己賺，呢樣嘢我都幾固執。」被「娘娘」、「拜金」等負面詞語標籤多年，劉佩玥選擇用行動來證明自己，所以人，不能只看表面，事，不能只聽片面。

名牌手袋堅持自己買！（IG/@arryuu）

劉佩玥極少曬名牌手袋，絕對是慳妹一名！（IG/@arryuu）

劉佩玥自爆從乎收過貴重禮物。（IG@arryuu）