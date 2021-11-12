全民造星IV︱「翻版炎明熹」Ｍarf冇齊蔭靚勁多　姜濤都係佢粉絲

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》昨晚（11/11）播出的第九集非常令人出乎意料，除了表演明顯較為高質、監製花姐（黃慧君）講到明「寧願唔要MIRROR都要佢」的87號Yoyo（葛綽瑤），竟然輸給中性打扮的11號Dru（鍾君珩），還有曾經晉身《全民造星III》廿強的80號方方（方芷欣），雖然實力備受肯定，表現亦游刃有餘，最後卻被有「翻版炎明熹」之稱的3號Marf（邱彥筒）完勝。

比賽中，身穿背心的Marf表演《Pass that Dutch》舞蹈，力量感十足的她不但成功帶動現場氣氛，亦深得許廷鏗（Alfred）和梁祖堯兩位導師歡心，連Donald、朱栢康和鄭融三位評判也忍不住大讚，所以最終她獲得三盞燈全票勝出，直入60強並並成為許廷鏗的組員。其實Marf在首輪面試時已得到Alfred和梁祖堯青睞，她唱歌時Alfred便說「I like you」，挑戰演技時也獲梁祖堯讚表現不俗，而Alfred亦對梁祖堯說：「希望你唔好同我搶啦！」

點擊下圖觀看Marf表演：

+ 15

現年19歲的Marf任職獸醫護士，亦是一名模特兒和舞蹈員，而其IG亦有不少人Follow，截至今日（12/11）下午6點鐘已有1.4萬位粉絲，姜濤、ANSONBEAN（陳毅燊）亦是她的粉絲，非常犀利。另外，她接受傳媒訪問時便透露小學時已經喜歡韓國女團2NE1並開始跳Cover，到15歲左右再正式學習跳舞，歌唱方面則視美國歌手Meghan Trainor為目標。

點擊下圖觀看Marf的IG靚相，原來佢唔剪齊蔭頭係另一個樣：