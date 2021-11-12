全民造星IV｜許廷鏗率先劇透多位人氣爆燈靚女被淘汰：人都癲！

ViuTV偶像育成選秀節目《全民造星IV》的女團首輪比拼已經進行得如火如荼，首周已有5.3收視成ViuTV之冠，導師許廷鏗（Alfred）周五（12日）出席時尚發布會時談起賽程已經去到20強，自己也有些心水出現了，包括昨晚登場的Marf（邱彥筒），也有許多成長變化驚人的參賽者，希望觀眾見證：「我自己都因為呢個節目搞到又喊、又笑、又鬧人，欲知後事如何就繼續留意。」

Alfred今日出席時尚活動，率先劇透《造星》賽程。（葉志明攝）

Yoyo與Dru對戰結果惹來不少討論，網民與評判的意見似乎有頗大分歧，做過評判的Alfred直言理解賽果：「其實好難，我尋日睇都同觀眾有同感，但當下喺現場聽同睇好難一時三刻做準確決定，導師同花姐喺電視睇感覺已經截然不同，我哋當下對賽果都噩然，但同時又有啲包容度嘅，希望唔好有惡意批評，Dru都有自己過人之處。」Alfred續言：「Yoyo我都鍾意，人生就係咁充滿掙扎。」

Alfred直言對A組學員愛不釋手：「冇一個值得被淘汰，我有斷捨離困難症所以揀唔到，呢個節目其實係為難導師，」（葉志明攝）

全民造星IV︱87號Yoyo靚樣位列仙班都要輸 三位評判勢成千古罪人

+ 17

至於復活區充斥觀眾極喜愛的靚女參賽者們，如：Candy、Yoyo、咖哩、阿妹等，問起Alfred會否「拯救」她們，他就面有難色指：「個個都救，救得咁多咩？靚女我明白有多啲觀眾緣嘅，但都必須要衡量。大家見到我不斷寫紙仔，係已經要計劃組員嘅構成，唔可以只考慮靚唔靚女。」Alfred又率先劇透指有忍痛放棄部分靚女，他充滿掙扎指：「好難！唔算好多嘅，但救人程序已經係朝早7、8點，人都癲！我用咗考入牙科嗰道力去做導師，所以大家畀啲包容啦，聖人都會有錯，可能有啲決定未必係大家心儀或者係渴望我做嘅決定，我哋都係人嚟㗎咋！」

全民造星IV︱女團要仙氣靚女理所當然？ 盤點復活區8大遺珠美女