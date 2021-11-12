全民造星IV︱史上最騎呢一集　花姐批Ｍichelle表演如大災難

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚（12/11）播出第十集，繼續是96強一對一爭入60強的環節。第一組對決是47號Ace（周曉欣）和73號Tania（陳紀澄）。首輪面試賣騎呢扮鬼臉的Ace在比賽中表演唱跳，而身形高䠷的Tania則表演跳舞，雖然Tania五音不全，但是外表亮麗，連監製花姐（黃慧君）都大讚她有Package，所以表現即使比較普通，都能夠獲得兩盞燈順利晉級，並成為許廷鏗組的隊員。值得留意的是，Tania懶音嚴重，搞到梁祖堯忍不住指她似黐脷筋。

Ace竟然靠扮鬼臉入圍96強。（電視畫面）

不少參賽者大讚Tania的表現。（電視畫面）

Tania擁有高䠷身形。（電視畫面）

第二組對決是32號Kay（李凱翹）和35號Ana（羅安娜）。雖然身為陳輝揚女聲合唱團成員的Kay擁有一把靚聲，但她的歌舞劇表演未算高質，梁祖堯指她跳兩下舞便喘氣，而許廷鏗更指她的演出「唔開胃」，而Ana除了是一名健力運動員，能夠舉得起兩個大男人，亦擁有好歌喉，所以表現不俗，即使梁祖堯話「我覺得佢個人幾串，唔係好容易同其他女仔合作到」，仍然在她獲兩盞燈勝出後撳掣邀她入隊。

Kay跌入復活區。（電視畫面）

Ana晉身60強。（電視畫面）

第三組對決是份屬好友的86號Michelle（黎美萱）和10號潔滢（余潔滢）。率先表演的是Michelle，她在唱歌小劇場中呈獻出今輯首播以來最騎呢的表演，一開始便拎起探熱槍「射」評判，之後又在《明愛暗戀補習社》的配樂下唱《係咁先啦》，搞到所有人都一頭冒水，花姐更指表演是「大災難」，而她事後又指自己想表演出極致瘋狂，令評判朱栢康忍不住說：「你會爽嘅，但係觀眾都唔知你爽緊乜嘢囉」，Donald則指她是「自High俱樂部」。因此，即使潔滢的歌唱表演有失手的成份，其中一句更接近走音邊緣，搞到鄭融說「死喇死喇」，仍然獲得兩盞燈出線，並成為梁祖堯的隊員。

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