思家大戰｜王祖藍自爆天文數字身家　鄺文珣李思捷竟是「舊相好」

由李思捷主持及監製、瘋魔全球45年、直至現時為止仍有近三十個國家正值熱播的趣味民調遊戲節目《Family Feud》，正式授權製作香港版無綫遊戲節目《思家大戰》，並於本周日（14日）晚九點半翡翠台播出第十一集。



是集思捷好友兼拍檔王祖藍及阮兆祥齊齊帶隊撐場，祖藍率領的《藝人之家》有太太李亞男、關心妍、韓馬利及被指是思捷「舊相好」的鄺文珣，原來思捷與文珣相識超過三十載，二人更是當年馳名的「攝場王」，鄺文珣更有「多倫多周慧敏」之稱；而祥仔率領的《881》，隊員則有其合作多年的電台拍檔朱菁、馮天欣、樂樂及黎榮業。

鄺文珣曾有「小生殺手」的稱號！

為慶祝福祿壽下年邁向15周年，三人先合唱《升呢》熱身一輪後才進入遊戲Mode。難得福祿壽合體，製作組自然不放過「糟質」三人機會，所有題目均是「度身訂造」，最抵死兩條分別為：「邊個TVB藝人主持《思家大戰》會好過李思捷十倍」及「拍咗好耐拖嘅女朋友叫你結婚，但你唔想結，你會點答」。「換主持」問題由祖藍及祥仔作答，二人一聽到題目即笑得相當開心，「氣」得思捷大叫：「「你哋度埋啲咁嘅題目！我唔做喇！」之後在八個民調答案中，祖藍與祥仔均榜上有名，令思捷更感無癮。論到「逼婚題」，原本思捷佔盡上風計劃好好「炮製」祥仔，豈料祥仔卻腦筋急轉變反擊，將矛頭指向當晚有現身錄影廠捧場的李媽媽：「Auntie，你話點答好？你個仔都好似未結婚喎！」思捷再被技術性KO，場面搞笑。

思捷原本想向祥仔逼婚。

點知反遭祥仔向李媽媽告狀，場面搞笑。（前排右一為李媽媽）

原本並非頭號被玩對象的祖藍，則連環「自爆」觸礁。首先被問到是否習慣首席創意官身份，他首是回應：「我好習慣呀！禮拜六、日都真係唔返工架喎呢度。」之後思捷問道：「問咗100個人，你身家有幾位數？最多人答嘅係…」祖藍竟口快快說了一個超級天文數字出來，思捷聽畢也為之「定格」不懂反應，並提醒祖藍：「唔係問你呀，王祖藍！」遊戲期間，思捷提到愛妻李亞男表現強差人意時，祖藍又忽然放閃謂：「佢攞幾多分我唔知，我老婆本身係100分嘅！」隨即冧得李亞男暈陀陀。李亞男全晚表現亦相當搶焦，皆因她全程玩得相當投入，表情多多之餘，一答中題目又會即與老公Give me five，足見二人感情甚佳。