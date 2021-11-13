40歲Paris Hilton曾喜愛夜蒲醉駕入獄　經歷多段錯愛終覓白馬王子

現年40歲的美國名媛Paris Hilton含著金鑰匙出世，身為希爾頓酒店老闆Barron Hilton第六子Richard Hilton的女兒，自細便成為鎂光燈下的焦點。她今日（13/11）宣布跟拍拖兩年的企業家男友Carter Reum拉埋天窗，更在比華利山的大宅中舉行童話式婚禮。不過Paris過去曾錯愛渣男，更三次取消婚約，現在就為大家回顧婚前的精彩人生。



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Paris自千禧年開始簽約前美國總統Donald Trump的模特兒公司做模特兒，因為富瘦美而成為千禧青少年追捧的偶像。可惜在她人氣高企的時候，竟然遭初戀男友Rick Salomon背叛，將兩人的性愛片段剪輯後賣給成人電影公司，更誇張地推出45分鐘的性愛《1 Night in Paris》。這件事讓Paris大受打擊，更曾公開表示當時患上創傷後壓力症候群，更無法離開屋企。

雖然經歷過不能磨滅的傷痛，Paris對愛情仍抱有憧憬。她的愛情史非常豐富，先後跟男模特兒Jason Shaw、希臘船業大亨繼承人Paris Latsis及Chris Zylka訂過婚，但最後都主動提出分手，足足三次「逃婚」。另外，Paris亦有過不少黑歷史，喜歡夜蒲的她曾多次犯事。2006年Paris因為醉駕斷正而被警方拘捕，被吊銷車牌被判36月緩刑及罰款。一個月後她再度因無牌駕駛及超速而被捕，被判入獄45日。

Paris Hilton的犯人照。（Getty Images）

當時Paris上訴跪求時任加州州長阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）特赦，最後法官仍維持原判，入獄前更出席MTV音樂頒獎典禮。出獄後Paris仍不知悔改，於2010年在南非欣賞世界杯是吸食大麻被趕離場，兩星期後再因藏大麻被扣留。同年她跟男友在拉斯維加斯被搜出藏有毒品，最後被判緩刑1年以及200小時社會服務令。

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種種負面新聞過後，Paris終於重拾正軌，努力發展品牌旗下的香水、美妝、內衣等產品及DJ事業，現在更擁有屬於自己的酒店。經過多段錯愛，終於跟Carter Reum步入教堂，有大批粉絲都為她送上祝福，不過亦有部分網民表示不看好這段婚姻。

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