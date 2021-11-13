現正分手中︱首播即面紅心跳　宋慧喬張基龍開波就玩「一夜情」

由張基龍、宋慧喬主演的韓劇《現正分手中》於12日首播，劇集以時尚界為中心展開故事，講述寫起來是「離別」但讀起來是「愛情」，夾雜著酸甜苦辣的離別故事。



開播首集，宋慧喬便與張基龍大玩一夜情，事件發生在釜山時裝周，宋慧喬飾演的「河英恩」是時尚公司「The One」的設計組組長，在開幕紀念派對後，邂逅了一名男子，兩人乾柴烈火，由酒店門口開始親吻，一路到落地窗前纏綿，其後更上演激情床戲。完事後，宋慧喬淡定穿上衣服，戴好耳環，準備離開，這時男子問她：「你叫什麼名字？」宋慧喬直言：「為什麼要問名字？」男子表示，如果再重逢，不知道要如何稱呼，宋慧喬淡然地回應道：「不可能會重逢，因為時裝周結束的同時，你我就要天各一方了。」臨走前祝願對方：「你好好回巴黎。」其實這一段床戲與對話，都沒有明確展示該男子的樣貌，但由聲音、身高以及房間內的物件線索，可以判斷出，這位男子就是張基龍扮演的「尹在國」，深受業界歡迎的自由時尚攝影師。

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時間回到現在，兩人偶然在酒店電梯中相遇，張基龍一眼認出宋慧喬，但女方完全不記得。哪知道緣分使然，宋慧喬代替好友相睇，對象竟是張基龍，本想告知對方自己的身份，結果忙了一天的她，看見枱面的美食，忍不住坐下享用。

原本以為這只會是一面之緣，但因服裝公司拍攝的樣本突然不見了，需要馬上找模特兒以及攝影師不拍，這時宋慧喬想起剛剛分開的張基龍，迅速穿過馬路同人群尋找對方，更毫不客氣地問：「你要打工嗎？」明明是有求於人，卻好似幫張基龍一樣，不過男方依然答應幫手。

事實上，張基龍一早已經知道宋慧喬是頂替別人相睇，且三番四次的相遇，令他覺得很有趣，愛情的種子已逐漸萌發……