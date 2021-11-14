十月初五的月光｜胡鴻鈞獲監製睇好 姚嘉妮演萬朱沙華夠「殺氣」

無綫台慶劇《十月初五的月光》將接檔《換命真相》於11月22日播出，由於舊版《十月初五》叫好又叫座，QE、君好、文初及禮信等角色全部深入民心，今次無綫重拍經典劇集，並找來新生代演員何依婷、胡鴻鈞、羅天宇等擔正男、女主，QE則由實力派演員米雪飾演，帶給觀眾全新感覺。其他參與演員還有石修（全海景）、姚嘉妮（萬朱沙華）、郭子豪（金勝）、蔚雨芯（江依文）、林穎彤（汪海琳）、林偉（萬世光）、伍富橋（萬沛堅）、鄺潔楹（萬沛琪）、海俊傑（祝展輝）以及康華（馬冰心）等。

胡鴻鈞飾演初哥哥。

根據早前發布的《十月初五》官方海報，除了三位男女主角霸正中間位，米雪、姚嘉妮、郭子豪及石修在劇中亦舉足輕重。在眾多主要角色中，網民對胡鴻鈞及嘉妮的演出最為關注，胡鴻鈞飾演的初哥哥之前由萬人迷張智霖擔正，「珠玉在前」難免有所比較；不過監製陳志江並不擔心胡鴻鈞會被比下去：「佢演得好好喎！佢係一個好活潑開朗嘅人，所以睇佢啲戲會好開心。而且佢做感情戲都做得好好，有場獨腳戲做得好出色，係以往你哋冇見過嘅胡鴻鈞。」

至於嘉妮飾演的萬朱沙華則以「潑辣」、「得勢不饒人」馳名，唔少網民擔心嘉妮演技雖好，但似乎未夠「八婆」；但觀乎官方發布劇照，嘉妮舉手投足都有股「辣勁」，滿臉的憤怒、不耐煩與不甘心，明顯是狠角色，至於巴辣度與陳曼娜能否比併，則要待劇集正式播出後才有分曉。

姚嘉妮

海報右上角，則列有是次「特別演出」陣容，包括有劉佩玥，張頴康、莊思明、余德丞、黃嘉樂、丁子朗及李國麟。監製陳志江透露雖然只是特別演出，但每位演員都很有發揮，粒粒都是劇中彩蛋：「劉佩玥要好後期先出場，但佢個角色係擔當住非常重要嘅任務，大家一定會鍾意嘅。丁子朗就做毒男，個造型都幾特別，但現階段暫時保持神秘感先。余德丞係年青版祝展輝，都幾多戲份，而佢都充份演繹到小鮮肉嘅感覺。黃嘉樂個角色就會同萬朱沙華嗌交。」

陳志江又透露，在舊版中飾演金勝媽媽的康華、文初爸爸的李國麟、以及萬珠沙華工人的馮素波，這次將會出演與舊版截然不同的角色，康華更是繼《星空下的仁醫》後再與海俊傑飾演夫妻。