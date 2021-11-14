17歲林熙彤Hazel拍外國歌手MV爆仙氣　原來同Angelababy好有關係

香港確實是一個充滿美少女的福地，單計ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》，就已經有大量高質青春少艾，可是並非所有靚女都可以衝出香港，擔任外國歌曲MV的女主角，而年僅17歲的新人林熙彤（Hazel）最近便獲得這個難得機會，在越南靚仔歌手Vũ.的新歌《BƯỚC QUA NHAU》（一起走過）MV中亮相，而MV的成績亦非常犀利，上架短短48小時便超過100萬觀看次數。

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貌似王貽興的越南歌手Vũ.的新歌橫掃當地樂壇。（Instagram/@toilavu）

17歲林熙彤Hazel笑容甜到殺死人 孖奧運選手鄧俊文拍廣告勁怕醜

現年17歲的Hazel所屬公司是Angelababy（楊穎）擔任策略性股東的Cool Style，即是陳毅燊（ANSONBEAN）和陳嘉寶（Anjaylia）的同門師妹，今次擔任MV女主角是她首次在MV中亮相，而她之前亦曾與魏浚笙、Tyson Yoshi（程浚彥）和羽毛球港隊成員鄧俊文拍攝廣告。談到MV，她在IG限時動態中便透露花了24個小時拍攝，亦多謝MV導演信任：「辛苦咁多位，一齊經歷咗24個鐘！」另外，雖然MV是越南歌手的MV，但拍攝團隊來自香港，也於香港取景，而MV亦有另一位靚女亮相，她便是無綫（TVB）小花羅毓儀。