陳偉霆Angelababy蔡卓妍世紀同台　同框合照上演尷尬一幕登熱搜

陳偉霆 (William) 曾先後與Angelababy以及蔡卓妍（阿Sa）拍拖，他於初入行時跟Baby拍拖4年，其後與阿Sa拍拖5年，昨晚 (13/11) 三人竟然在深圳一個時尚活動上世紀同框！當晚Willian與他在內地劇《斛珠夫人》中的CP楊冪以情侶檔姿態現身該活動，兩人手拖手行紅地氈，然而網民的焦點都落在William與兩位舊愛同場之上。

William當晚拖住楊冪現身。(vcg)

Baby與阿Sa在大會的巧妙安排下，前後腳行紅地氈，Baby以低胸性感造型單獨現身，十分養眼兼搶鏡。而阿Sa則孖住好姊妹鍾欣潼（阿嬌）到場，造型都好靚。據悉，William、Baby與阿Sa原本只是同場，晚宴時三人分別坐不同枱完全零交流，但臨近尾聲卻因為要在台上大合照而出現了世紀尷尬的一幕。

Baby當晚好性感。(vcg)

一眾嘉賓到台上進行大合照時，William與拍檔楊冪站在中間位置，之後上台的Baby就站在William的右手邊，兩人對望了一下，之後Baby就愈行愈遠，兩人之間隔了幾個人。雖然大會司儀多次邀請Baby站到中間，但Baby就耍手擰頭多番推卻，面露尷尬又不失禮貌的微笑，又叫其他嘉賓上前補位。另一邊廂，阿Sa已跟好姊妹容祖兒以及阿嬌上台，站在William左手邊的位置，與William的距離相隔頗遠。是次世紀同框這一幕瞬即成為網民熱話，並一度登上了熱搜，網民紛紛留言笑謂：「比和前任同台更尷尬的，是和兩任前任同台！」、「隔着屏幕都感覺好尷尬！」、「Baby在躲陳偉霆？」、「世紀尷尬的一幕。」

阿Sa痴住好姊妹阿嬌。(蔡卓妍微博)

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