姚焯菲幻想自己拍拖會似愛情喜劇：會比較甜，同埋會幾搞笑

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）近日出新歌《原來談戀愛是這麼一回事》。早前她上電台接受謝茜嘉（Jessica）訪問，Chantel自言細個就鍾意聽傷感情歌，Jessica問當時Chantel明唔明歌曲中的戀愛心情，Chantel直言：「其實唔知嘅。但純粹覺得首歌melody（旋律）幾好聽，就聽。」



Chantel話靠幻想自己畀人Hurt先代入新歌。（MV截圖）

Chantel仲未拍過拖，但首支個人單曲就要演繹戀愛心情，問她如何代入，Chantel坦言：「其實冇咩可以relate（聯繫）到嘅。要慢慢睇下歌詞，幻想下自己係畀人hurt（傷害）嗰個。」

Chantel會幻想自己係愛情喜劇女主角。（節目截圖）

問到Chantel有冇戀愛幻想，Chantel否認有，又表示聽唔明韓文，所以無法代入韓國愛情劇女主角。最後問到如果像新歌歌詞一樣「幻想戀愛這回事」，Chantel會是甚麼類型的劇集女主角，Chantel直言：「應該係比較甜。同埋如果我係女主角嘅話，我覺得套劇應該會幾搞笑嘅。」

另外，Chantel提到自己細個夢想原來是做老師：「老師好型，可以控制到啲同學。」但看到身為老師的表姐要改卷太辛苦，她就即刻耍手擰頭：「唔使啦！」

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