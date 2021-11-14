野外步出2｜同Heidi李靜儀浪漫約會　方紹聰大呻：女神梗係麻煩！

由方紹聰（奶仔）主持的J2台節目《野外步出2》將於11月16日播出第6集，這一集亦不例外地搵了一位「宅男女神」， Heidi（李靜儀）擔任嘉賓。



方紹聰（奶仔）同Heidi（李靜儀）約會。（受訪者提供）

大家可能會奇怪為什麼會找上Heidi這位「非TVB」藝人，原來背後藏着一個奶仔的偉大理想，他接受《香港01》時說：「相信每個男仔都曾經有一個夢想，就係可以同靜儀浪漫地約會一日。基本上之前完全唔認識的。冇見過，訊息都未傾過，所以未開始之前都有啲緊張，但係上一季約咗Aka......咪睇吓可唔可以集晒成套Super girl 囉，其實TVB愈嚟愈開放啦，冇話TVB藝員先可以去我節目嘅。」

Heidi（李靜儀）好正。（受訪者提供）

同「女神」約會，但奶仔也有不少怨言，更說Heidi「麻煩」，他說：「女神梗係『麻煩 』啦，麻煩個點係佢實在太靚，感覺只應天上有，同佢點都有啲距離感。」他表示，搵Heidi上節目都是因為聽從了「兄弟」的意見：「我拍呢個節目都好民主、好睇民意嘅，我會問我身邊啲男同事，好似何廣沛、郭子豪、張振朗等等，男性朋友想睇邊個，跟住就會嘗試約。當然女仔朋友都會問吓，問吓邊個女仔人品好，所以嚟得我節目嘅女嘉賓都係有人格保證，同埋講真，我個節目出名辛苦，咁到肯來，已經知道係好人同埋非常專業。」

+ 1

點擊下圖睇Heidi（李靜儀）靚相：