梅艷芳｜黎燕珊憶梅姐如大家姐豪氣　未敢入場睇戲︰唔想心流淚

藝人黎燕珊於周日（14日）出席香薰精油學校的開幕活動。現年57歲的珊姐keep得相當好，容光煥發，原來她除了有用精油保養外，每日都有做運動、護膚，她笑言︰「呢兩樣嘢係走唔甩，緊要過食療，緊要過揀老公！可能我自己係選美出身，愛靚之人。（咁你有冇揀到身邊嘅人啊？）都集中揀呢啲（保養方法）！」



珊姐表示有些精油可以滴在頭上，增強記憶力，記對白也記得好點。（周倪瑩攝）

近來傳記劇情電影《梅艷芳》上映，講述已故香港巨星梅艷芳一生的傳奇，並向其致敬，珊姐當年未有跟梅姐合作過，但就跟梅愛芳拍過一部電影《舞台姊妹》，不過她當年跟梅姐亦相熟，被問到有沒有看《梅艷芳》，珊姐表示不敢看︰「令我諗返好多同阿梅一齊玩嘅嘢，去JJ Disco，同阿Ann（梅愛芳）兩姊妹，令我諗返好多唔同歲月片段。我唔敢去睇，因為我唔想心流淚，香港女兒，好多人都好欣賞同埋好懷念佢，覺得佢好似仲喺度咁。（佢係咪真係好豪氣？請大家食飯？）大家姐咁啦！食飯？我又唔係好記得，總之我哋成日都係大伙兒一齊，以前Grand Hyatt（君悅酒店）嗰度有間叫JJ嘅Disco，成日喺嗰度『打躉』，同草蜢成班，佢啲徒弟。」

珊姐表示梅姐是香港女兒。（視覺中國）

點擊下圖重溫梅姐的風采︰

珊姐重提跟梅姐的相處點滴。（周倪瑩攝）

講起相識經過，珊姐透露是跟梅愛芳合作完，就開始一班人學打麻雀、一齊跳舞、「落D」，「我哋扮到好似隻雀咁，阿Ann結婚，我啲相都仲喺度，阿梅做伴娘。到佢家姐彌留之際，我都有同阿梅傾偈。阿梅嗰陣時太紅啦……阿Ann嗰時最放不下就係兩個仔啦……都好多年前嘅事啦！」

點擊下圖看電影《梅艷芳》的花絮︰

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