夏韶聲為樂手破例唱《空凳》　Joey Tang無視傷勢搏老命演出

《ARRIVAL ∞ DEPARTURE 夏韶聲 X JOEY TANG LIVE 2021》圓滿舉行，尾場二人額外興奮，即使鄧建明負傷上陣，亦無礙發揮多次Solo彈奏結他，期間二人更不時對彈「Battle」，琴技不分上下令入場Fans如痴如醉！

夏韶聲 X JOEY TANG LIVE 2021圓滿舉行，二人更不時對彈「Battle」，琴技不分上下令入場Fans如痴如醉！

九展Star Hall首次有演唱會使用巨型天幕，樂迷不時打卡留念，而Joey Tang亦無懼墜台陰影，再次坐在台邊彈結他。而尾場個唱亦有不少驚喜，如雷有輝趕趁現場上台撐兄弟，而夏韶聲應鼓手要求，臨時加插《空凳》一曲：「因為要暪住鼓手俾個機會佢懷緬爸爸，所以臨時加上去，連Rundown都冇。但係我都好少唱呢首歌，因為我諗起爸爸都會傷心，只係今晚嘅觀眾有耳福。」Danny Summer坦言尾場表現更好，笑指越做越興奮：「好多歌都未唱，但係今次擺明係一個搖滾騷，所以要留翻個人演唱會先唱囉！到時一定要搵翻Joey Tang合作，因為佢都熟晒我啲歌，難得大家都仲企到喺個台度，一定要再玩翻次。」

九展Star Hall首次有演唱會使用巨型天幕，樂迷不時打卡留念，而Joey Tang亦無懼墜台陰影，再次在台邊彈結他。

Joey Tang就話自己尾場「搏老命」演出，在台上多謝好友問候，仲高呼「冇事嘛」報平安：「尋日跌完隻手指係黑色嘅，今日就變咗做紫色，叫做有好轉！但嚟緊都有好多演出嘅工作，冇時間比隻手去抖吓，但今晚坐滿晒觀眾，實在太High唔會留力，所以玩到好盡興！我同Danny哥講如果佢開個人騷，記得留翻個Band Leader俾我撈吓，同埋希望到時大家唔洗戴口罩入場，大家都健健康康。」