姜濤紀錄片《答案》自爆疑患抑鬱　透露現時狀態良好：冇事放心！

男團MIRROR今日（15日）現身尖沙咀出席電訊公司宣傳活動，雖然是次為非公開活動，但仍吸引過百名「鏡粉」到場支持，包括「姜糖」和「神徒」等等。12子以黑色型格西裝造型出場，在烈日下跳唱歌曲《ASAP》以及《BOSS》炒熱氣氛。



12子以黑色型格西裝造型出場，在烈日下跳唱歌曲《ASAP》以及《BOSS》炒熱氣氛。（鄺鈺瑩攝）

談到今次為電訊公司拍攝的廣告，12子接受訪問時表示很有趣，Lokman說：「唔算辛苦，但有好多綠幕，我就要幻想返出到嚟效果係點，同導演試嚟試去係幾得意。」另外，教主盧瀚霆（Anson Lo）的歌曲《不可愛教主》MV突破一千萬點撃，他笑言如果柳應廷（Jer）請食飯，他亦會請食飯：「本身諗住請食飯，但唔可以搶先過阿Jer，咁阿Jer話請食飯先，總之阿Jer請完我就會請大家食飯。」AK興奮指：「其實阿Jer埋咗單，所以Anson Lo快啲找數。」

教主盧瀚霆（Anson Lo）的歌曲《不可愛教主》MV突破一千萬點撃，他笑言如果柳應廷（Jer）請食飯，他亦會請食飯。（鄺鈺瑩攝）

呂爵安（Edan）的粉絲最近發生磨擦，他亦就此開腔回應：「有小小意見不合，都有一段時間，想佢哋可以和睦共處、互相支援大家，做一個有禮貌嘅粉絲。（和解咗未？）見到係好咗，希望未來愈嚟愈好。」天氣開始轉涼，正拍攝劇集《i.SWIM》的Edan說非常寒冷：「開返《i.SWIM》，呢段時間個天氣好誇張，凍到可以問下Alton（王智德），佢有好深感受。」Alton則指：「上水同落水係來回地獄又折返人間，好大風，喺水入面還好，一上水加埋涼風陣陣，我有啲身體反應，作嘔同抽筋，但頂得住。」同樣有份拍攝的邱士縉（Stanley）表示：「水好似凍水，上一次Delay咗唔使落水，但俾Edan掉咗落水。（Edan：俾Edan掉落水合唔合理先？我點一個人掉你落水？）係一埋人掉我落水，過程成班男仔好熱血好玩。」

姜濤個人紀錄片《答案》透露曾懷疑患上抑鬱症，他表示現時狀態良好：「冇咁誇張，嗰個時候懷疑自己有，而家冇當時咁，因為好耐之前拍，唔係近排嘅狀態，冇事放心，嚟緊會有其他集數。（第九首歌幾時出？）編曲上、舞蹈編排都有啲嘢要執，仲需要少少時間。」

姜濤個人紀錄片《答案》透露曾懷疑患上抑鬱症，他表示現時狀態良好。（鄺鈺瑩攝）