「小鄧紫棋」蕾菈超Deep V性感現身走鐘獎突問：我要不要去隆乳？

【走鐘獎／小鄧紫棋／蕾菈】第三屆走鐘獎於13日舉辦，YouTuber「WACKYBOYS反骨男孩」擔任頒獎人，成員蕾菈深V登場，頒發「上班不要看」奬項，但她在台上介圍者時卻突然表示覺得自己胸部太垂，並詢問全場：「我要不要去隆乳？」，還稱要去隆乳的話大家就給點尖叫聲。



當時一旁的酷炫發現尖叫聲不多，笑回「大家喜歡垂一點的」。這段透過直播播出，網友看了頻刷問號，傻眼直問「為什麼要在這時候講隆乳」、「尷尬」、「問你男友吧」。

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蕾菈事後發長文，回應被網友認為發言不當一事，「也許有些人覺得講的很不適當，但現場的觀眾給我的迴響，以及下台後給我的真心建議才是我應該吸收的！」她也說道：「而且呀！在台上自信的樣子，我真的很喜歡。原來我自信的樣子這麼美，也許我該找回來以前的那個大膽放蕩不羈的我，找回當初踏入這圈子的初衷。」

而有網友在到蕾菈Instagram上留言「在自己影片上形象就算了，應該要知道在什麼場合要說什麼話」、「在重要場合發言前建議還是先三思」。而蕾菈看到了網友的留言，也回應「我知道了」，並謝謝網友的提醒。

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