燒腦推理片《揚名立萬》內地票房贏《梅艷芳》　片尾曲MV爆出真兇

一代樂壇天后梅艷芳的傳記電影《梅艷芳》，在內地叫好叫座，首週票房已逾4千萬，但在內地卻只能位列第4，輸給第2、3位的《007：生死有時》及《長津湖》，最讓人意想不到是第1位黑馬《揚名立萬》，上映首週大收1.5億，該片囊括了近年大熱的「劇本殺」及「密室逃脫」的元素，推理過程燒腦，結局反轉再反轉，肯定無人能找出真正兇手。

《揚名立萬》加入了劇本殺及密室逃脫元素。（劇照）

《揚名立萬》內地票房贏《梅艷芳》。（劇照）

電影《揚名立萬》原名是《一部電影的誕生》，上映首週獲得1.5億票房，甚至贏過《007：生死有時》、《長津湖》，而在港叫好叫座的《梅艷芳》只能排第4位。《掦名立萬》由劉循子墨執導，韓寒監製，電影以黑馬姿態跑出，燒腦推理懸疑的情節，為何能贏過以上的大製作，原來該片加入了劇本殺及密室逃脫元素，藉著一次電影人到古宅的聚會，揭開了殺人計劃的序幕。

張本煜飾演的兇手，是全片亮點。（劇照）

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故事講述尹正飾演的編劇李家輝，獲邀到大宅傾談開拍新片，同場除了老闆，還有導演、男女主角、製片、武打替身等電影人，此時老闆宣佈開拍一部殺人電影，而兇手齊樂山(張本煜飾)更被邀到場，眾人正身處案發現場，在密室環境下，李家輝要帶領眾人找出兇手的身份及犯案動機，才能逃出生天。其實電影的片尾曲MV《七八九月》，已經道出了兇手的真正身份，齊樂山一直保護歌女夜鶯，而MV第一幕，他已說出「我會編一個所有人都能接受的故事」，又佈置兇案現場，已經說明了他純粹是頂罪，而電影結尾中的試映會，李家輝選擇了協助齊樂山保護夜鶯，但真正電影結局，就留待觀眾入場欣賞。