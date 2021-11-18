專訪︱陳柏宇望掌握事業主導權　不再被動等公司安排：太冇安全感

曾被喻為「隱世歌王」的陳柏宇（Jason）將於下月再度殺入紅館，舉行一連兩場的《陳柏宇Fight For ___ Live in Hong Kong Coliseum》，闊別四年再踏上紅館舞台，Jason直言緊張又大壓力，全因他深明觀眾不會如四年前般容許失誤，亦自覺大眾的焦點已不在自己身上。過去的他總給人「冇所謂」兼「超佛系」的感覺，但原來Jason並非沒有所謂，音樂路上的一切名譽，他亦覺得不屬於自己。過去兩年，Jason重新審視自己的不足，為音樂事業奮鬥之餘，亦希望可以重新掌握事業上的主導權。

撰文：陳芷穎

攝影：梁碧玲



闊別四年再踏上紅館舞台，Jason直言緊張又大壓力，全因他深明觀眾不會如四年前般容許失誤，亦自覺大眾的焦點已不在自己身上。（梁碧玲攝）

因疫情開始反思 自覺一切名譽不屬於自己

今次的紅館演唱會主題是「Fight For」，宣傳海報寫上「你為了甚麼而奮鬥？」對於陳柏宇來說，他所奮鬥的是音樂事業，Jason表示過去兩年因為疫情開始反思並重新審視自己的不足：「入行因為朋友寄錄音去唱片公司而成為歌手，冇作曲、冇填詞，冇創作，好似所有嘢都係人哋安排，我嘅參與部份得唱、做訪問、拍MV，究竟事業上我有咩可以捉住？有mid-career crisis，就開始學唱歌，希望可以提升做歌手能力。」

過去的他總給人「冇所謂」的感覺，但原來Jason並非沒有所謂，只是他願意配合和執行屬於別人的想法：「冇所謂原因係因為我覺得唔重要，本身唔係我Idea嘅時候，我去配合緊要過將本來唔係我嘅事變成屬於自己，但其實我唔係冇所謂，主題就係咁嚟，Fighting for事業上嘅主導權。」自認「吹水佬」的他不但參與演唱會的構思，更參與製作宣傳短片，由度橋到落手落腳拍攝，Jason開心又有成功感：「唔係等人畀嘢我做，太冇安全感，冇任何辦法覺得自己值得現時的名譽，名譽唔係自己建立，好似係公司幫我，唔想有呢個感覺。」

過去的他總給人「冇所謂」的感覺，但原來Jason並非沒有所謂，只是他願意配合和執行屬於別人的想法。（梁碧玲攝）

再開紅館緊張大壓力 歌曲《結》望撫慰太太流產之痛

闊別四年再開紅館騷，一向給人感覺從容的Jason竟坦言緊張又大壓力：「今次冇上次紅館咁Forgiving，第一次紅館大家都會有個氣氛去支持你，唔會每一次都發生。加上近兩、三年好明顯個焦點唔喺自己身上，我（嘅事業發展）靠晒今次演唱會，所以緊張、大壓力，但都好興奮。」為了可以令自己進步，Jason開始學唱歌，唱《別來無恙》時感到很大的變化：「把聲厚咗，多經歷咗。」

比起從前的大熱歌曲《你暪我暪》、《別來無恙》等等，Jason近年推出的作品如《悔過書》和《純白》，都並非是聽後立即琅琅上口的歌曲，不過他卻更喜歡以及享受整個製作過程：「參與程度高，過程最重要，成品有信心，對自己同製作團隊有信心。」其中一首歌曲《結》是Jason特意送給太太符曉薇（Leanne），望撫慰對方的流產之痛：「好喜歡寫出嚟嘅道理，唱呢首歌好多時都想喊。我個結梗係解開咗，我擔心我老婆會有個結，同作詞人講我哋發生咗呢件事，好想寫首歌去安慰我老婆，好想佢喺呢首歌得到啟發，唔好沉喺萬劫不復嘅思維。」

自認「吹水佬」的他不但參與演唱會的構思，更參與製作宣傳短片，由度橋到拍攝落手落腳做，Jason開心又有成功感。（梁碧玲攝）

近年樂壇起重大變化 深明MIRROR承受巨大壓力

近年香港樂壇起了很大的變化，亦有不少人認為MIRROR令大眾重新留意香港樂壇，Jason覺得首先要找出問題根源在所並審視自己的不足：「香港樂壇開始走下坡，唔係因為香港人唔留意香港樂壇，係因為香港樂壇少咗一個值得留意嘅原因。係我哋能力唔夠高，唱嘅唔夠好，我自認，跳嘅唔夠好。韓國藝人4、5歲開始訓練，我7、8歲開始唱口水歌、卡拉OK，唱到23歲入行，咁我點同人比。唔能夠同人比唔緊要，知道自己弊處就去改善。」

MIRROR為香港人爭光之餘，Jason亦知道他們所承受的巨大壓力：「香港最勁嘅歌手市場開始超愈香港，唔再留喺香港做Base，所以會少咗一份吸引力。佢哋（MIRROR）好有偶像條件，香港冇第二隊MIRROR，但佢哋嘅責任同壓力好大，因為要背負唔單只自己嘅事業，假如有一日要同世界組合企埋一齊，背負嘅就係香港代表。」

Hair: Alex So @ the attic

Make up: Jessica Chan

Wardrobe: Junya Watanabe by ITeSHOP & Levi's

點撃睇更多專訪靚相：