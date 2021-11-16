與鄭中基化身美女與野獸參與Disney+慶典　謝安琪公主look超美艷

Disney+今天（16/11）正式登陸香港，香港觀眾從此可以欣賞到來自迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理以及Star等六大標誌性品牌的豐富電影和片集內容。為慶祝這個重要時刻，兩位本港人氣歌手鄭中基及謝安琪將會盛裝出席，與一眾迪士尼、彼思朋友、Marvel超級英雄攜手登場，並首次於香港迪士尼樂園奇妙夢想城堡前呈獻30分鐘的「Disney+香港啟動慶典」，以美妙歌聲獻唱一系列扣人心弦的迪士尼經典樂曲。

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活動將於今天（11月16日）晚上9時正式首播，屆時觀眾可以透過Disney+ Facebook專頁及YouTube 頻道同步免費欣賞首播盛況。大家由今日開始可以月費港幣73元或738元隨時隨地透過流動和聯網電視等裝置，欣賞超過1200套電影及16000集劇集。另外，Disney+會員可以欣賞到最新的電影，包括《尚氣與十環幫傳奇》、《爆機自由仁》、《幻險森林奇航》、《星球大戰：幻境》等。原創影集方面就有11月24日上架的《鷹眼》、國家地理的《探訪超凡地球》（12月29日上架）及《波巴費特之書》（12月29日上架）。至於亞洲內容方面，更有《Running Man向前衝》和《BLACKPINK: The Movie》。

Disney+支援高達4部裝置同時收看，每個帳戶可設置多達7個使用者，每個使用者更可自訂定名稱、介面語言及設定其他個人化選擇，更設有家長監護功能讓家長可管理兒童使用者介面，同時可設定PIN碼防止兒童觀看特定內容。 另外，供杜比視界 (Dolby Vision) 和杜比全景聲 (Dolby Atmos)，保證呈獻一流的視覺和音頻品質，把每個場景都打造成令人難忘的壯觀畫面。當中超過100部作品更支援高達4K Ultra HD及HDR畫質及聲效，部份Marvel 電影宇宙的作品更提供IMAX Enhanced功能制式，讓觀眾享受更豐富畫面。