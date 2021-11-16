男神廚房︱方力申回應與馮盈盈緋聞　重提「假奶」事件：唔係亂作

由鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的無綫綜藝節目《男神廚房》，逢周一至周三晚十點半翡翠台播出。今明（16及17日）兩晚播出的第八及第九集，「男神召集人」何廣沛請來的「率直男神」方力申、「好吹得男神」李俊樂、「廢青男神」周嘉洛及「無難事男神」關禮傑將繼續大鬥廚藝，兼且鬥埋感性，務求從美女試食團成員包括林夏薇、馮盈盈及美女廚師Hilda等手上取得高分數。



今明（16及17日）兩晚播出的第八及第九集，「男神召集人」何廣沛請來的「率直男神」方力申、「好吹得男神」李俊樂、「廢青男神」周嘉洛及「無難事男神」關禮傑將繼續大鬥廚藝。

是集「情感」及「爆笑」擔當集中在小方及嘉洛身上，前者煎帶子時如臨大敵，又完全聽不進任何勸喻及指示，全程進入無人境界。在「約會限定」部份，小方再遭強攻被要求回應與盈盈緋聞，小方回應相當出位，精彩節錄包括：「唔係我媽唔接受佢，係我隻狗之嘛！」盈盈即搞笑追問：「喺我同狗之間你會點揀？」在真情剖白環節，小方自認是不浪漫男友，並透露是受性格大男人的爸爸影響；談到媽媽如何以家常菜表達親情時，薇薇更受感染落下感動淚水。

嘉洛廚藝則絕對「顛倒眾生」，不但被指製成品「睇見都唔開胃」兼有嚴重腥味，他炮製「炸蛋」期間，更令美女試食團聞蛋色變、人人自危。不過在真情剖白環節，嘉洛成功以「孝順」及「感性」挽回失地。以燒賣帶出母子情的嘉洛，透露雖感受母親對他的愛，但二人相處其實並不太Close，說著嘉洛紅了眼眶哽咽謂：「我成日驚自己後悔有朝一日冇機會對佢好，所以要珍惜眼前人。」

佢用各式各樣嘅「筍」嚟比喻自己係筍盤，服咗佢。

至於李俊樂及關禮傑廚藝則繼續技高一籌，俊樂因不擅辭令，與被Do姐指「把口浪過油」的小方及嘉洛比較相對失色，但勝在夠真誠，在「約會限定」被要求與關楓馨飾演情侶的他，分別以文字及口琴傳情。至於關禮傑除了煮素食有一手，原來連甜品亦難不到他，他親自調漿炮製糖不甩，美女試食團未食已大感驚艷。關直指自己是嚴父，笑言以前女兒帶男友回家均「會有唔開心」，又謂對於女兒入行感擔心，但不忘開通謂：「最緊要佢自己喜歡。」

一堆Fans。

昨晚（15日）播出的一集同樣精彩，小方遭牙尖嘴利的盈盈質問多年來水洗唔清的「假奶」事件，當年跳唱組合Freeze成員石詠莉、陳樂榣和甄穎珊擔任《美女廚房》嘉賓，並需在限時內烹調大良炸鮮奶、百花鮮掌及竹笙魚肚羮。方力申試味時忍不住大叫：「嘩好鹹、好鹹」，石詠莉隨即回應：「好似你咁」，小方一怒之下拒絕試味更回敬一句：「假架啲奶！」事隔多年，小方在《男神廚房》開腔回應事件：「因為嗰道餸真係有奶，唔係亂作，當時我話佢啲嘢鹹，佢話因為關我事、襯我，我嬲得濟，所以我就話唔使試。咁點解唔試呀？我就話啲奶過咗期、假㗎，完全冇人身攻擊。」

小方當年一怒之下拒絕試味更回敬一句：「假架啲奶！」 （網上圖片）