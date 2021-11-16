追緝連環殺手｜綠河殺手因妻出軌殘殺49人　經常重返案發現場姦屍

Netflix製作的紀錄片一向高質，比起部分電影劇集得到更高評價。最近上架的犯罪紀錄片影集《追緝連環殺手》（Catching Killers）就簡單還原了美國歷史上最駭人的連環殺人兇手「綠河殺手」的犯案經過，並加插了大量真實片段及訪問了當時負責緝拿這位變態殺人犯的探員、鑑證人員及記者等相關人物來重組案情，非常值得一看。

《追緝連環殺手》簡單還原了美國歷史上最駭人的連環殺人兇手「綠河殺手」的犯案經過。（Netflix）

1982至1984年間，共有48名妓女及離家出走的女性被殺害。兇手在做愛期間將她們勒死，然後棄屍荒野，由於大部分受害者的屍體在綠河附近被發現，這就是「綠河殺手」（Green River Killer）稱號的由來。過了20年這位冷血連環殺手一直逍遙法外，直至2001年DNA鑑證有突破，才能確認到殺害48名人連環兇手是油漆工人Gary Ridgeway。他在2003年接受了警方的協議供出部分受害人被埋屍的地點，才逃過死刑被判終身監禁。

Gary Ridgeway被捕後，大批鄰居都表示震驚，並形容他為人友善亦熱心助人，其第三人妻子更公開表示Ridgeway是完美主家男。那究竟為何一個完美丈夫會變成冷血殘暴的連環殺手？他曾表示自首任妻子出軌後開始憎恨女性，第二任妻子在他服兵役時另結新歡，加上年幼時在父親不斷辱罵及貶低女性後，一直都認為妓女不值得尊重。

在紀錄片中，他公開說：「我討厭她們，因為女人控制著我，而我不喜歡被控制！」、「我是在幫你們（警方）的忙，我殺了妓女，你們控制不了她們，但我可以！」另外，在訪談中他曾透露專門找妓女下手是因為對她們的憎恨，而且自己也不想花錢嫖妓：「哄她們上車有多難？我知道殺死她們後，根本不會有人為他們報案。」

有指喪心病狂的Ridgeway智商只有82，在16歲的時候曾帶一名6歲男孩到樹林，然後用刀刺進對方的腹部。性慾極旺盛的他更會經常回到案發及埋屍現場，跟受害人的屍體發生性行為。被監禁後，他曾經接受訪問表示自己殺害了至少71人，可惜以為沒有人為死者報案而未能因而加刑。由於事件震驚整個美國甚至全球，綠河殺手的故事曾被拍成電影及劇集。