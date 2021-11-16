陳秀雯爆同馬景濤不和真相　前夫一句話險鬧上法庭：要你無運行!

59歲陳秀雯歷年拍下多套經典劇集，但最近一次港劇演出，已是2019年《教束》中與廖啟智大鬥法。現時專注個人香薰品牌生意的陳秀雯，近日接受昔日好拍檔楊紹鴻同寶珮如電台節目訪問，更大爆當年與馬景濤鬧不和始沒。

陳秀雯對上一套劇集《教束》和「廖啟智在大鬥法。（《教束》劇照）

提起1997年亞視劇集《天長地久》，由陳秀雯及馬景濤主演，當時曾鬧出不和，馬景濤更聲言要告上法庭。憶述往事陳秀雯回應：「一開始就係有人投訴我演員操守，咁就畀佢踩著條神經線，但其實裡面仲有其他複雜元素。真係唔想講，但過程係好得意……其實我覺得馬景濤又唔係好嬲我喎，你問我係咪好嬲佢？我又唔係好嬲佢喎，因為唔係一件你死我活嘅事，但可能當時娛樂新聞又冇咩大事件，所以記者每日陪我哋拍戲，呢件事就霸住咗頭條，好似好大件事囉。」

由陳秀雯及馬景濤主演的1997年亞視劇集《天長地久》，當時曾鬧出不和，馬景濤更聲言要告上法庭。（網上圖片）

當時亦於亞視工作的楊紹鴻提起，當時陳秀雯前夫林國雄講了一句「要你無運行」，令馬景濤想告上法庭，陳秀雯回應指：「當時我有啲相熟記者叫我獨家做一個訪問（回應）就算，講清楚來龍去脈同睇法；點知我去做訪問時林先生接我走，佢因為做過呢行又識得記者，記者就開玩笑話『有人恰你老婆，你有咩反應？』，咁當時香港電影好流行一句說話『要你無運行』，係電影嘅對白，佢以為自己好幽默，純粹講咗句咁嘅嘢……而執筆嘅記者同我唔係相熟，於是變咗頭條。將呢個『波』掟過去時，人哋就覺得來勢洶洶，呢場『球賽』就掟嚟掟去。」陳秀雯指其實《天長地久》記者發布會，已與馬景濤冰釋前嫌，其後二人亦有再合作。

陳秀雯現專注個人香薰品牌生意，但表明遇到合適劇本就會繼續拍戲。（陳秀雯微博）