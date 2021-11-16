星空下的仁醫｜鄭嘉穎稱不想兒子做律師：唔想個仔咁現實

鄭嘉穎好開心劇集有好成績。（葉志明攝）

TVB(無綫電視）台慶劇《星空下的仁醫》今（16日）在紅磡置富都會商場舉行劇集宣傳，一眾要角均有出席。而在劇集中被激讚是「視帝級」演技的鬍鬚醫生鄭嘉穎，對於劇集在香港、內地口碑都叫好叫座，他自己非常開心有此成績，揚言是團隊努力。

對於《星空下的仁醫》在香港受歡迎，內地「豆瓣」評分更高達9分的好成績，鄭超穎在接受《香港01》訪問時就開心表示：「好多謝觀眾欣賞，團體嘅努力。」還揚言因拍該劇令他對TVB眼前一亮：「我覺得TVB拍劇係同以前好大分別。無論道具、燈光好、攝影好，令我眼前一亮。（冇咁趕或跳拍？）係質量問題，每樣嘢都好講究。」

鄭嘉穎同時亦表示接拍劇集主因是同演員有關：「馬國明係一個原因，馬國明十幾年前合作過，嘉欣未合作過，周家怡未合作過，俾我好多新鮮感。」還表示被劇本同角色吸引。

鄭嘉穎覺得現時TVB拍劇同以前有分別。（葉志明攝）

劇集大受好評有望在台慶奪得獎項，對於有望再衝擊視帝一獎，鄭嘉穎就看得好淡：「我覺得今年有好多新演員上緊嚟，張振朗等，我希望俾啲未攞過嘅攞，佢哋攞更有意義。」再三強調會投給一些未攞過視帝的人，還公開笑言叫黎耀祥不要再拿，事關對方已經拿過三次，非常好笑。

問道日前太太陳凱琳（Grace）拍片教整甜品，疑意外爆光了千呎豪宅，當中被發現鞋架旁邊擺放了2隻Be@rbrick巨型模型，現時二手網市場已經炒到過$30,000，對於豪宅事件，鄭嘉穎就表示：「你哋唔好以為一定係我哋屋企先得架。拍就係我哋屋企咩，傻豬嚟架。」又揚言在玩具方面，兩個兒子都好鍾意玩車，消防車，巴士、校巴各款各式都有。

另外，鄭嘉穎曾講過不想兒子入行，望他們將來可以做專業人士對社會有貢獻。問道什麼類型專業人士，鄭嘉穎就揚言醫生是其中一個，但就對律師較為反感：「律師就唔好喇！我覺得律師永遠都係度同人嗌交同利益關係。我唔想個仔咁現實。做律師嗌嚟嗌去，雞毛蒜皮嗌到盡，除非是法援個啲就另計。」看來鄭嘉穎已經為兒子想了許多，果真做人父母不容易。