星空下的仁醫︱林子超演招積醫生直認好感觸：細個成日入兒童病房

無綫（TVB）台慶劇《星空下的仁醫》將於下周一（22/11）播出第25集大結局。除了鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣和周家怡四位主角，劇中也有不少醫生出場，當中包括飾演「姚醫生／Christopher」的林子超（Andy）。林子超在劇中是一名小兒外科基礎專科駐院醫生，亦是「況醫生」馬國明的實習學徒，為人風趣幽默又串串貢，他接受《香港01》訪問時說：「我個角色鍾意認叻，既有認真一面，又有講笑玩得嘅一面，我嘅戲份重要係同子溢（羅子溢）、馬明（馬國明）同埋嘉穎（鄭嘉穎）一齊，過程係好開心嘅。」

林子超喺《星空下的仁醫》裏面確實經常擺出招積樣：

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提到觀眾讚他演得生鬼有趣，Andy笑稱自己真人與角色一樣招招積積：「我之前嘅角色好少係咁鬼馬，我喺《法證先鋒IV》裏面係比較陰沉，亦做過比較認真嘅執法人員，所以都好多謝觀眾覺得我咁有趣。（有冇觀眾喺街叫你姚醫生？）有呀，去花店、咖啡店都試過，最有趣一次都幾危險，等過馬路時，突然有架車拉低個窗，車入面有人同我講有睇《星空下》。」他又指飾演醫生令人獲益良多，除了手術程序，還學識如何幫病童做檢查：「最大感受係我細個因為心臟病關係，成日出入兒童病房，所以每日拍攝都好感觸。」